KIP Ympäristöpalkinto Eeva-Kaarina Aaltoselle

Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Eeva-Kaarina Aaltonen on saanut ensimmäisen KIP Ympäristöpalkinnon. Palkinto luovutettiin Aaltoselle KIP Ympäristöpäivässä Kokkolassa perjantaina.

Palkinnon myönsi Kokkolan Suurteollisuusalueen toimijoista koostuva KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmä. Palkintoperusteluissa muun muassa korostetaan Aaltosen ansioita laaja-alaisena osaajana sekä pidettynä yhteistyökumppanina.

- Eeva-Kaarina Aaltonen on ollut muun muassa kehittämässä ja koordinoimassa Pohjanmaan alueen yhteistarkkailuja, ja hänen ansiostaan Kokkolan merialueella on yksi Suomen vanhimmista ja laajimmista yhteistarkkailuista, KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmä toteaa.

Ympäristöpäivän pääpuhuja oli lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä. Hän arvioi Antti Rinteen johtaman hallituksen ohjelmaa ympäristönäkökulmasta.

- Hiilineutraali Suomi vuonna 2035 on erittäin kunnianhimoinen tavoite, joka tekee Suomesta kansainvälisen edelläkävijän. Se vaatii myös tulevilta hallituksilta monenlaisia toimia, Rönn sanoi.

Hän piti positiivisena muun muassa luonnon monimuotoisuuden saamaa näkyvyyttä hallitusohjelmassa. Esimerkiksi luonnonsuojelulain rahoitusta kasvatetaan 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

- Kunnat saavat oikeuden päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella. Tämä on iso asia, ja on tärkeä selvittää, mitä vaikutuksia tällä kuntien veto-oikeudella oikeasti on, Rönn painotti.

KIP Ympäristöpäivän muita aiheita olivat litiumakkujen kierrätys, Kokkolan kaupungin ympäristötoimen ajankohtaiset asiat, Alholmen Industrial Parkin ympäristöyhteistyö, Kokkolan väylätöiden edistyminen sekä KIP:n alueen kiertotalouskokonaisuudesta tehdyn animaation esittely.

KIP Ympäristöpäivän suosio kasvaa vuosi vuodelta. Tänä vuonna Villa Elbassa pidettyyn tilaisuuteen osallistui 110 osanottajaa.

Kuvantekstit:

Eeva-Kaarina Aaltoselle KIP Ympäristöpalkinnon luovuttivat Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kai Nykänen ja KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja Virve Heikkinen. Kuva: Jorma Uusitalo

Kokkolan kaupungin ympäristösihteeri Juhani Hannila luovutti lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönnille Kokkola-aiheista aineistoa muistutuksena Kokkolan kaupungin vireillä olevasta hakemuksesta, jolla Kokkolaan perustettaisiin kansallinen kaupunkipuisto. Kuva: Jorma Uusitalo