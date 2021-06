Kipparlahden silmukka suljetaan liikenteeltä 17.7. - 23.7. metrosillan työmaan vuoksi

Helsingin uuden pikaratikan kuvausmahdollisuus medialle 19.4.2021 09:01:56 EEST | Tiedote

Seudun ensimmäinen pikaratikka saapui Helsinkiin 9.4., ja tekniset koeajot on aloitettu. Medialla on nyt mahdollisuus tulla tutustumaan vaunuun. Koronatilanteesta johtuvien rajoitusten takia osallistujamäärää on rajoitettu, emmekä voi taata, että kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Vaunu on tutustuttavissa ja valokuvattavissa torstaina 22.4. HKL:n Vallilan varikon pihalla, varikon keskustan puoleisessa päädyssä osoitteessa Hämeentie 86. Jotta vaunuun pääsee tutustumaan, edellytetään medioilta oman, 15 minuutin ajan varaamista osoitteessa www.vello.fi/HKL. Ilman varattua aikaa varikon alueelle ei voida päästää. Kaikilta edellytetään myös kasvomaskin käyttöä vierailun ajan.