Kirja, joka saa perheen pienimmät innostumaan hampaiden pesusta

Sallin isä rantautuu syksyllä Suomeen! 28.1.2023 19:34:35 EET | Tiedote

Sallin isä on hauska, nolo, täynnä loistavia ideoita ja vielä parempia tarinoita – ja hän on villinnyt tanskalaiset lapsiperheet täysin. Niin täysin, että Thomas Brunstrømin ja Thorbjørn Christoffersenin kuvakirjasarjaa on myyty jo yli 700 000 kpl ja Nordisk Films on ostanut siihen elokuvaoikeudet. Kvaliti julkaisee ensimmäiset kaksi suomennettua kirjaa syksyllä 2023.