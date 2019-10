Kirjailija Kaari Utriolle Miina Sillanpää -tunnustus

Tunnustus myönnetään yhteisölle tai henkilölle yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Miina Sillanpään hengessä. Kaari Utrio on kirjailijaurallaan uudistanut historiallisen romaanin perinnettä nostamalla naisia päähenkilöiksi. Historiantutkijana ja tieteen popularisoijana hän on kirjoittanut monipuolisesti naisten ja lasten historiasta sekä romaaneissa että tietokirjoissa.

Kirjailijan työn ohella Kaari Utrio on toiminut kansalaisvaikuttajana yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi lukuisilla foorumeilla, kuten useissa järjestöissä. Utrio tunnetaan haastatteluista sekä radio- ja tv-ohjelmista naisten aseman ja oikeuksien sekä pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta puhujana. Tunnustus annetaan 1.10. Helsingin keskuskirjasto Oodissa järjestettävässä Miina Sillanpään ja Minna Canthin vaikutusta tähän päivään käsittelevässä tilaisuudessa. Miina Sillanpään Seuran myöntämä tunnustus on jaettu vuodesta 2012. Aikaisempia saajia ovat professori Heikki Hiilamo, piispa Irja Askola, professori Kaisu Pitkälä, Vantaan Nicehearts ry ja työyhteisövalmentaja Anna Pylkkänen.

Miinan ja Minna perinnöstä keskustellaan Oodissa

Miina Sillanpään Seura on järjestänyt seminaarisarjan, jossa on käsitelty naisten näkymätöntä, heikosti palkattua ja huonosti arvostettua palvelutyötä, joka kuitenkin on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä. Seminaareissa on käsitelty myös vanhustenhoidon palvelutyön moninaisuutta ja vanhustyön asemaa markkinayhteiskunnassa sekä maahanmuuttajien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Viimeisimmät seminaarit ovat nostaneet esille järjestöjen merkitystä ja asemaa yhteiskunnassa, lasten ja lapsiperheiden tilannetta nykypäivänä sekä kestävää kehitystä, erityisesti naisnäkökulma huomioiden.

Seminaarisarja huipentuu kaupunginkirjasto Oodissa 1.10. järjestettävään kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena on kaksi vahvaa naista Miina Sillanpää ja Minna Canth. He ovat omana aikanaan nostaneet rohkeasti esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja ravistelleet näkemyksillään aikalaisiaan. Millaisiin asioihin Miina ja Minna tänä päivänä puuttuisivat? Miinan ja Minnan perinnöstä ovat keskustelemassa professori Aura Korppi-Tommola ja FT Minna Maijala. Tilaisuus liittyy Minna Canth 175-juhlavuoteen ja sen järjestävät yhteistyössä Miina Sillanpään Seura ja Minna Canthin seura.



Miina edelleen vailla vakiintunutta liputuspäivää

1.10.on monin paikoin liputettu Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Miina Sillanpään Seura jatkaa aktiivista työtä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän vakiinnuttamiseksi. Miina Sillanpään ansiot yhteiskunnallisena vaikuttajana, sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat elähdyttäneet lukuisia yhteisöjä, järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Yhtä tärkeä yleisen ja pysyvän liputuksen aihe on kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia. Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.