Kirjailija Sari Aro Savonia-palkintoehdokkaaksi

Savonia-kirjallisuuspalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena savolaiselle kirjailijalle kyseisenä vuonna julkaistusta merkittävästä kaunokirjallisesta teoksesta. Palkinnon arvo on 12 000 euroa ja se jaetaan 9.12.

Palkintoraati luonnehtii Aron teosta seuraavasti:

"Aro kirjoittaa esikoisromaanissaan värikästä ja täyteläistä proosaa 1930- ja 40-lukujen suomalaisesta siirtokunnasta Brasilian sademetsissä. Keskiössä on savolaisen tytön selviytymistarina aluksi ankaran uskonnollisen yhteisön paineessa ja myöhemmin Brasilian autoritäärisen yhteiskunnan puristuksessa. Aron kieli on poikkeuksellisen kuvailevaa ja värikylläistä, mikä yhdistettynä brasilialaiseen villiin ja hallitsemattomaan luontoon tekee romaanista vahvan visuaalisen lukuelämyksen."

Kuopiossa syntynyt ja nykyisin Espoossa asuva Sari Aro on kokenut journalisti, joka työskentelee Ylen televisiouutisten tuottajana. Hän on opiskellut kirjoittamista myös Kriittisessä korkeakoulussa. Nukkuvan jättiläisen laakso on hänen esikoisteoksensa, joka sai alkusysäyksen tositapahtumista.