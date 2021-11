Kirjailijakomeetta Édouard Louisin voittokulku Suomessa jatkuu – Tammikuussa käännös romaanista Kuka tappoi isäni ja ensimmäinen romaanin sovitus suomalaisella näyttämöllä

Édouard Louis (s. 1992) antaa äänen Euroopan unohdetulle kansalle. Hänen ensimmäinen romaaninsa Ei enää Eddy on riipaiseva omaelämäkerrallinen kertomus koulukiusatusta pojasta taantuvalla teollisuuspaikkakunnalla. Toinen romaani Väkivallan historia kuvaa raiskausta uhrin näkökulmasta, mutta laajenee puheenvuoroksi yhteiskunnan rakenteellisesta väkivallasta. Kolmannessa romaanissaan Louis jatkaa omaelämäkerrallisten ja yhteiskunnallisten aiheiden yhdistämistä hätkähdyttävän koskettavalla tavalla. Kuka tappoi isäni on tarina pohjoisranskalaisesta isästä, joka raskaan teollisuustyön uuvuttamana on 50-vuotiaana fyysisessä ja henkisessä hajoamispisteessä. Tarina on yhtä lailla raivokas kannanotto poliittisia eliittejä vastaan kuin pojan rakkaudentunnustus isälleen.

Louisin romaaneihin perustuvia näyttämösovituksia on esitetty Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Amsterdamilaisen ITA-ensemblen vierailuesitys Wie heeft mijn vader vermoord (Who killed my father) Espoon Kaupunginteatterissa on ensimmäinen Suomessa nähtävä Louisin teokseen perustuva näyttämöteos.

Belgialainen merkittävä nykyohjaaja Ivo van Hove on sovittanut romaanin monologiksi palkitulle hollantilaiselle näyttelijälle Hans Kestingille. Innostuneen vastaanoton saaneen esityksen ensi-ilta oli kesäkuussa 2020 Hollannissa. Sittemmin se on kiertänyt Euroopassa useilla näyttämöillä.

Esitykset Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa 21.1. klo 19 ja 22.1. klo 14.