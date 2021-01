”Kirjailijat ovat kuin artisteja” – Hidasta elämää ja Otava löysivät yhteisen kirjojen menestysreseptin, jonka myötä kirjojen elinkaaret pitenivät ja myynnit saavuttivat yli neljännesmiljoonan

Hidasta elämää -media ja Kustannusosakeyhtiö Otava ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä neljän vuoden ajan: Hyvinvointitaitoja käsittelevät Hidasta elämää -kirjat ja -kalenterit ovat myyneet jo yli neljännesmiljoonan – ja kirjan elinkaari on pidentynyt valtavasti.

Otavan kustantamia Hidasta elämää -kirjasarjan kirjoja ja pöytäkalentereita on ilmestynyt vuoden 2020 loppuun mennessä 49 kappaletta, ja niitä on myyty neljän yhteistyövuoden aikana yli 246 000 kappaletta. Ja vauhti näyttää kiihtyvän. Hidasta elämää -kirjasarja on saanut kiitosta visuaalisesta kauneudesta ja tärkeiden hyvinvointitaitojen edistämisestä lempeällä tavalla.

Hidasta elämää -media ja Otava ovat löytäneet yhteistyöstään menestyksen salaisuuden kirja-alalla. Hidasta elämää -kirjasarjaa on alusta saakka lähdetty suunnittelemaan paitsi Hidasta elämää -mediassa nousevien hittiaiheiden mutta myös vahvan kirjailijalähtöisyyden ympärille.

– Meille kirjojen lisäksi tärkeitä ovat kirjailijat. Ajattelemme heidät artisteina, joiden uraa olemme yhdessä kehittämässä. Olen saanut hyödyntää hyvinvointikirjailijoiden kanssa pitkää kokemustani musiikkialalla, kertoo Hidasta elämää -median toinen perustaja ja pitkän linjan levy-yhtiöammattilainen Pequ Nieminen. Nieminen on musiikkipuolella työskennellyt vastaavana tuottajana kymmenien nimiartistien kanssa Suvi Teräsniskasta Ellinooraan.

– Kirjoja ei voi enää ajatella yksittäisinä tuotteina vaan osana kirjailijan matkaa. Se vaatii sitoutumista, kärsivällisyyttä ja valmentavaa otetta, Nieminen perustelee.

Hidasta elämää -kirjat ovat saavuttaneet poikkeuksellisen pitkiä elinkaaria. Esimerkiksi vuonna 2017 julkaistu Sanna Wikströmin Unelmakarttakirja, on myynyt yli 20 000 kappaletta, ja siitä on otettu edelleen useita painoksia vuodessa. Kirjasarjassa on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että kirjan elinkaari on useita vuosia.

– On ollut ilo todeta, että Hidasta elämää -sarjan kirjojen elinkaari on huomattavasti normaalia myyntisykliä pidempi. Olemme saaneet ottaa lähes kaikista sarjan kirjoista useita painoksia vuosi toisensa jälkeen, ja myynnin kehitys on huikeaa. Hidasta elämää -tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa kuluttajien sydämissä: kirjoihin palataan vuosi toisensa jälkeen ja ne tuovat lohtua, voimaa ja lämpöä ihmisten arkeen, analysoi Kustannusosakeyhtiö Otavan yleisen kirjallisuuden liiketoimintajohtaja Nona Ratia.

Hidasta elämää -kirjasarjan 45 tietokirjaa saavat keväällä 2021 jatkoksi ensimmäisen lasten satukirjan, jonka on kirjoittanut kauno- ja tietokirjailijana tunnettu Johanna Elomaa. Lisäksi Hidasta elämää -kirjasarjassa julkaistaan ensimmäinen romaani: Elämä ensin -kirjan on kirjoittanut Hidasta elämää sivuston toinen perustaja ja 10 tietokirjaa kirjoittanut Sanna Wikström.

Hidasta elämää -tuoteperheeseen kuuluu kirjojen lisäksi toiminnallisia hyvinvointikortteja, hyvinvointitaitoja lisääviä lasten tuotteita, Forsman Tea:n kanssa tehtyjä teelaatuja, Biomedin kanssa yhteistyössä toteutettuja hyvinvointia edistäviä terveystuotteita ja Putingin kanssa suunniteltuja kalentereita, postikortteja ja muita arkikäyttötuotteita.