Kirjailijat perustivat ginitislaamon – lukijoille laatua myös lasiin

Suomalaiset kirjallisuusalan ammattilaiset ovat perustaneet Authors’ Distillery -käsityötislaamon. Tuomas Kyrön, Christian Rönnbackan, Soili Pohjalaisen ja Lippo Luukkosen perustama tislaamo toimii Mäntsälän keskustan Meijerinpuiston vanhassa sikalassa. Kirjailijoiden tislaamomestari Ari Kaura on kehittänyt ensimmäisen tisleen, Reader’s gin -käsityögin, jossa maistuu katajanmarjan lisäksi minttu, korianteri ja sitrushedelmä.

Idea kirjailijoiden omasta tislaamosta syntyi dekkaristi Christian Rönnbackalta, joka vuonna 2018 julkaisi arvostettuja suomalaisia viskitislaamoja esittelevän Viskiretki-tietokirjan. Tislaamomestareita haastatellessaan hän ymmärsi, että laadukkaan alkoholijuoman valmistusprosessissa on useita kirjallisuuteen liittyviä yhtymäkohtia visiosta ja tarinan kypsytyksestä sen rauhalliseen nauttimiseen. Viskiretki ja matkan varrella tavatut tislaamomestarit tekivät Rönnbackaan vaikutuksen, ja haave oman tislaamon perustamisesta alkoi kypsyä konkreettiseksi suunnitelmaksi keskusteluissa kirjailijakollega Tuomas Kyrön, kirjallisuusagentti ja kustantaja Lippo Luukkosen sekä tislaamomestari Ari Kauran kanssa. Matkan varrella ryhmään liittyi mukaan myös kirjailija Soili Pohjalainen.

”Kirjailijoissa on aina ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta luoda tarinoita, joita ei ole vielä olemassa. Vaikka tiukasti säännellyssä Suomessa toimimmekin, ajatus omasta viinapannusta ja sen suomista mahdollisuuksista oli kiehtova. Kirja, nojatuoli ja pieni laadukas juoma kuuluvat mielestäni saumattomasti yhteen ja ymmärsimme, että me voimme kirjan sisällön lisäksi vaikuttaa myös lasin sisältöön”, kertoo Authors’ Distilleryn osakas Christian Rönnbacka.

Reader’s Ginin luomisprosessi aloitettiin perinteisestä poiketen oletettua kohderyhmää kuuntelemalla. Kirjailijat kutsuivat kollegoitaan keskustelemaan juomista ja niiden ominaisuuksista. He hakivat maisteluiden ja niistä tehtyjen pisteytysten perusteella sopivinta makua omalle ensimmäiselle nimikkojuomalleen.



”Järjestimme parinkymmenen kirjailijan ja kulttuurivaikuttajan kanssa tasting-tilaisuuksia, joissa tunnistettiin yrttien, hedelmien ja mausteiden yhdistelmistä sopivia ja miellyttäviä makupareja. Voittavaksi yhdistelmäksi osoittautui minttuinen yrttisyys, katajanmarja ja sitrushedelmä. Reader’s Ginin jälkimaussa on havaittavissa myös pippuria ja sopivasti makeutta”, kertoo Authors’ Distilleryn tislaajamestari ja osakas Ari Kaura ja jatkaa: ”Oikeanlainen resepti syntyi verrattain nopeasti, mutta varsinaisen teollisen tuotannon aloittaminen vaati aikaa tilan ja kaluston rakentamisesta lähtien. Pystymme nyt tuottamaan yhdellä pannulla 600 litraa giniä viikossa. Jakelu on alkanut ravintoloihin ja Alkon tilausvalikoimaan ginimme saapui marraskuun puolivälissä.”

Omaa alkoholintuotantoa käynnistäessä kirjailija Tuomas Kyrö huomasi, että tislaamoyrittäjänä hänellä on tuottamastaan sisällöstä erilainen vastuu kuin aiemmin.

"Hyvälle kirjallisuudelle ja laadukkaalle alkoholille löytyy yhdistäviä määreitä. Kirkas, väkevä, terävä. Tarinan pitää innostaa ja imeä lukija mukaansa, laittaa pää pyörälle. Kirjallisuutta on lupa nauttia suurina annoksina, toisin kuin viinaa. Hyvää alkoholia ei tarvita paljon. Olen asiassa kokemusasiantuntija, tipuinhan nuorena kiljutynnyriin", kertoo Tuomas Kyrö muistuttaen alkoholin kohtuullisen kuluttamisen tärkeydestä.

Reader’s Gin