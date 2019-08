Kirjajulkistustilaisuus ja pianokonsertti keskustakirjasto Oodissa

Säveltäjä ja pianisti Eero Hämeenniemi esiintyy keskustakirjasto Oodiin uutuuskirjansa "Kun musiikki täyttää mielen" (2019) julkistustilaisuudessa sunnuntaina.

Musiikilla ja meditaatiolla on pitkä yhteinen perinne ja nyt aiheesta on julkaistu suomalainen tietoteos. Kun musiikki täyttää mielen — Ajatuksia meditatiivisesta kuuntelusta ja soittamisesta (2019) on Eero Hämeenniemen kirjoittama uutuuskirja, joka kertoo meditatiivisen musiikin vuorovaikutuksesta. Kirja on suunnattu sekä soittajille että kuulijoille. Teoksen keskiössä on se mitä tapahtuu kun ihminen onnistuu täysin keskittymään musiikkiin.

Kirjan julkistustilaisuus järjestetään Helsingin Keskustakirjasto Oodissa sunnuntaina 1. syyskuuta klo 15 Maijansalissa. Kirjailija Eero Hämeenniemi esiintyy tilaisuudessa pianokonsertissa.

Eero Hämeenniemi on säveltäjä ja pianisti, joka vuosien varrella on soittanut kymmeniä meditaatiokonsertteja eri puolilla maailmaa. Monet kuulijat ovat kertoneet hänelle, etteivät he ole koskaan aiemmin kokeneet musiikkia yhtä voimakkaasti ja syvästi kuin näissä epämuodollisissa tilaisuuksissa, joissa soittaja lähestyy kuulijaansa turvallisessa ja lämpimässä ilmapiirissä, vailla muodollisen konsertin rituaaleja. Kuulijat saavat istua tuoleissa tai maata matoilla valintansa mukaan. Kumartelut, aplodit ja kukitukset puuttuvat. Kaiken polttopisteessä on itse musiikki ja mahdollisimman keskittynyt kuunteleminen.