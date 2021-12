Kirjalansalmen sillan päihin automaattivalvontakamerat hillitsemään ylinopeuksia

Kirjalansalmen sillalle on asetettu 50 km/h nopeusrajoitus nykyisen sillan kunnon ja liikennöinnin turvaamiseksi siihen saakka, kunnes uusi silta on rakennettu. Lisäksi sillalle on asetettu raskaan liikenteen 60 m etäisyys toisista ajoneuvoista ja erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Ajonopeudella ja raskaiden ajoneuvojen massoilla ja etäisyyksillä on huomattava merkitys sillan rasitukselle. Ajonopeuksia on seurattu sillalla olevien nopeusnäyttötaulujen avulla. Nopeusnäyttötaulujen perusteella n. 85 % autoilijoista on noudattanut sillalla olevaa 50 km/h nopeusrajoitusta. Huomattavan moni ajaa kuitenkin sillalla ylinopeutta. Suurin huoli kohdistuu raskaiden ajoneuvojen ylinopeuksiin, sillä ne muodostavat suurimman rasituskuorman sillalle. Sillan päihin on nyt asennettu automaattivalvontakamerat, joiden avulla pyritään hillitsemään ylinopeuksia. Kamerat otetaan käyttöön lähiaikoina.

Raskaat ajoneuvot aiheuttavat suurimmat liikkeet sillan kannelle ja riipputangoille. Yksittäisen raskaan kuljetuksen (76 t) merkitys sillan liikkeille ja rasitukselle on suuri. Siksi erikoiskuljetusten massoja on jouduttu rajoittamaan. Lisäksi raskaiden ajoneuvojen todellisia painoja tullaan seuraamaan Kårlaxin alikulun kohdalle asennettavan mittauslaitteiston avulla. Kårlaxin alikulkukäytävä sijaitsee runsas 2 km Kirjalansalmen sillalta Paraisten keskustan suuntaan. Käytännössä kaikki sillan ylittävät raskaat ajoneuvot ylittävät myös alikulkukäytävän. Näin saadaan kattava otos Kirjalansalmen sillan ylittävien ajoneuvojen todellisista ajoneuvopainoista. Mikäli mittaus osoittaa toistuvasti raskaiden ajoneuvojen ylipainoa, ELY-keskus voi pyytää paikalle poliisin valvontaa raskaiden ajoneuvojen painojen tarkastamiseksi. Raskaiden ajoneuvojen massatietoa voidaan hyödyntää myös uuden sillan suunnittelussa.

Erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu sillan kunnon turvaamiseksi ja kaikkien erikoiskuljetusten osalta luvan edellytyksiä tarkastellaan tapauskohtaisesti. Yksittäisen kuljetuksen massojen ja mittojen arvioinnin lisäksi Kirjalansalmen sillan erikoiskuljetusten lupatarkastelussa kuljetuksen tietoja verrataan aikaisempien kuljetusten aiheuttamiin rasituksiin ja sillan liikkeisiin, mitä tietoja on saatu sillan monitoroinnista. Tapauskohtainen arviointi vie aikaa, joten erikoiskuljetuslupahakemus kannattaa jättää Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalveluihin hyvissä ajoin. Lisäksi kaikista Kirjalansalmen sillan erikoiskuljetuksista edellytetään lupahakemuksessa tietoa erikoiskuljetuksen tarkasta ajankohdasta.

ELY-keskus muistuttaa, että sillalle asetettujen rajoitusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää sillan kunnon turvaamiseksi ja liikennöinnin varmistamiseksi siihen saakka, että uusi silta on rakennettu. Uuden sillan valmistumiseen menee vielä useampi vuosi.

Lisätietoa

- Kirjalansalmen sillan kunto: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816

- Automaattivalvonta ja ajoneuvopainojen mittaus: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797

- Erikoiskuljetusten massat: Väylävirasto, siltojen kantavuusasiantuntija, Heini Raunio, p. 0295 34 3108

- Uuden sillan rakentaminen: Väylävirasto, projektipäällikkö Janne Wikström, p. 0295 34 3600