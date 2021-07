Kirjalansalmen sillan riipputangon lujuus todettiin koevedossa riittäväksi

Jaa

Kirjalansalmen sillalta vaihdettiin huonokuntoinen riipputanko toukokuun alkupuolella. Irrotettu riipputanko kuljetettiin Tampereen teknilliseen korkeakouluun, jossa sen lujuus testattiin koevedolla laboratoriossa. Huonokuntoisen riipputangon lujuuden selvittämisen pohjalta voitiin paremmin arvioida myös muiden riipputankojen kuntoa. Koevedon tulosten pohjalta riipputangon lujuus oli riittävä, eikä näin ollen ole välitöntä tarvetta ryhtyä vaihtamaan tai vahvistamaan muita riipputankoja.

Heinä-elokuussa riipputankojen alapäistä poistetaan ruosteet ja ne maalataan uudelleen. Ruosteiden poiston jälkeen tarkistetaan myös riipputankojen säikeiden kunto, sillä säikeiden kunto vaikuttaa merkittävästi riipputangon kantavuuteen. Viime syksynä Kirjalansalmen sillalla tarkastettiin 10 silmämääräisesti huonoimmassa kunnossa olevan riipputangon alapäiden kuntoa. Sen pohjalta päädyttiin vaihtamaan huonokuntoisin riipputanko ja testaamaan sen lujuus koevedolla.

Kesällä tehtävistä riipputankojen ruosteen poistosta ja maalaustöistä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Töiden vuoksi ei rajoiteta kaistoja eikä alenneta nopeusrajoitusta. Tienkäyttäjien on kuitenkin syytä noudattaa varovaisuutta, jotta sillalla työskentely on turvallista.

Sillan kuntoa seurataan jatkuvasti

Riippusiltojen kunnon kehittymistä ei pystytä ennustamaan tarkalleen etukäteen. Sillan kuntoa seurataan jatkuvasti ja havaittujen vaurioiden korjauksia tehdään tarpeen mukaan.

Kirjalansalmen sillalla tehdään joka vuosi teräsrakenneammattilaisen suorittama tarkastus. Tarkastuksilla selvitetään mm. ruostumisen etenemistä ja mahdollisia hitsien repeämiä. Sillalle on laadittu erillinen huolto-ohjelma ja sen mukaisesti tehdään vuosittain huoltotoimia. Sillan teräsrakenteet pidetään pesuilla puhtaana ja siten vähennetään ruostumisen etenemistä. Lisäksi Väylävirasto selvittää sillan monitoroinnin (automaattinen rasituksen ja liikkeiden yms. seurantajärjestelmä) laajentamista.

ELY-keskus muistuttaa liikennerajoitusten noudattamisen tärkeydestä sillalla

Sillalle on asetettu 50 km/h nopeusrajoitus ja raskaan liikenteen 60 m etäisyys toisista ajoneuvoista. Lisäksi erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Raskaat ajoneuvot aiheuttavat suurimmat liikkeet sillan kannelle ja riipputangoille. Yksittäisen raskaan kuljetuksen (76 t) merkitys sillan liikkeille ja rasitukselle on suuri. Siksi asetettujen rajoitusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Ajonopeuden ohella myös raskaiden ajoneuvojen etäisyydellä on huomattava merkitys sillan rasitukselle. Rajoitusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta niitä ei jouduta kiristämään.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 0295 022 830