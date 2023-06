Kirjalansalmen siltaa on jatkotarkastettu tällä viikolla

Ajoneuvojen massoilla on suuri vaikutus sillan rasitukseen ja liikkeisiin. Ajoneuvoasetuksen mukaan suurin yhdistelmäajoneuvon massa on 76 t. Huolestuttavaa on, että viimeisissä mittaustuloksissa on edelleen havaittu päivittäin useita yli 80 t raskaita kuljetuksia, sekä useampia yli 100 t kuljetuksia. Ajoneuvojen valvontaa tullaan tehostamaan, mutta raskaan liikenteen on äärimmäisen tärkeää noudattaa omatoimisesti ajoneuvoasetuksen mukaisia painoja. Näin voidaan parhaiten estää sillan kunnon heikkeneminen.

Myös 30 km/h nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää, sillä sillan liikkeisiin vaikuttaa oleellisesti massojen ja ajonopeuden yhteisvaikutus. Sillan monitorointimittauspisteiden määrää tullaan lisäämään, ja mittaustietojen seurantaa ja tarkempaa analysointia jatketaan.

Erikoiskuljetuksille myönnetään Pirkanmaan ELY-keskuksesta erillinen lupa sillan ylitystä varten. Uusia erikoiskuljetuslupia sillalle ei toistaiseksi myönnetä, sillä sillan mittaustulosten analysointi on kesken. Erikoiskuljetusten massat on jatkossa rajattu niin, että noudattaessaan saamiaan ylitysehtoja, sillan rasitukset eivät kasva normaaliliikenteen aiheuttamaa kuormitusta suuremmaksi. Sillan rasitusta seurataan monitoroinnin avulla. Kaikkein raskaimpien erikoiskuljetusten kulkua voidaan joutua rajoittamaan. Erikoiskuljetusluvassa määritellään kuljetuksen sallittu massa sekä ehdot, joilla sillan ylittäminen on mahdollista.

ELY-keskus tulee järjestämään virtuaalisen infotilaisuuden alueen toimijoille sillan tilanteesta lähiaikoina.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 0400 510 391

- Väylävirasto, silta-asiantuntija Jari Nikki, p. 0400 821 596