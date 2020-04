Kirjan ja ruusun päivän uusi kartoitus osoittaa: Kiinnostus digitaalisia kirjoja kohtaan kasvaa – lastenkirjat suosituimpien listan kärjessä

Lehdistötiedote 23.04.2020. Kiinnostus ääni- ja e-kirjoihin on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. Tämän osoittaa digitaalisen kirjapalvelu Nextoryn uusi kartoitus. Uusien suomalaisten käyttäjien määrä kasvoi 111 prosenttia maaliskuussa viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Lasten lukeminen ja kuunteleminen on kasvanut kaikkein eniten. Sovelluksen suosituin kategoria on nyt lastenkirjat.

Ajanvietteen ja rentoutumisen tarve näyttää olevan tällä hetkellä suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Nextoryn uudesta kartoituksesta käy ilmi, että kiinnostus ääni- ja e-kirjoja kohtaan on lisääntynyt voimakkaasti viime viikkojen aikana. Palvelu teki maaliskuussa uuden ennätyksen uusien tilaajien määrässä Suomen markkinoilla.



Nextoryn lastenkirjojen myynti on kasvanut 100 prosenttia maaliskuussa 2020 verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Lastenkirjat on nyt sovelluksen suosituimpien genrejen ylivoimainen ykkönen.



– Kiinnostuksen kasvu lastenkirjoja kohtaan on erittäin positiivista, koska yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on lisätä lasten lukemista. Jos onnistumme vaihtamaan osan peleihin, televisio-ohjelmiin ja sosiaalisiin medioihin tavallisesti kulutetusta ajasta lukemiseen ja kuunteluun, olemme päässeet pitkälle, sanoo Camilla Silfvenius, Nextoryn sisältötiimin päällikkö.

Suosituimmat lastenkirjat – Maaliskuu

1. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen - Sinikka Nopola, Tiina Nopola

2. Paras kirja ikinä - Miklu

3. Tatu ja Patu, kauhea Hirviö-hirviö ja muita outoja juttuja - Aino Havukainen, Sami Toivonen

4. Heinähattu, Vilttitossu ja Kalju-Koponen - Sinikka Nopola, Tiina Nopola

5. Kaikkien aikojen kirja - Miklu



Suosituimmat äänikirjat – Maaliskuu

1. Wanted Janne "Nacci" Tranberg: Suomen etsityimmän rikollisen tarina - Janne ”Nacci” Tranberg

2. Arvokuljetusryöstäjä: Matti Sarenin mafiaelämä - Harri Nykänen

3. Auschwitzin tatuoija - Heather Morris

4. Rakas, tiesitkö että olen psykopaatti - Ulla Feldscher

5. Immu - Jarkko Sipilä



Tietoa kartoituksesta: Kartoitus perustuu Nextoryn omiin tilastoihin sen tuhansista käyttäjistä, jotka ovat lukeneet ja kuunnelleet kirjoja vuosien 2019 ja 2020 aikana. Palvelua käyttävien määrän kasvuun on tehty korjauksia, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia.



Tietoa Nextorysta: Nextory on vuonna 2015 perustettu ääni- ja e-kirjojen tilauspalvelu, joka lanseerattiin Suomessa vuonna 2018. Nykyään palvelu on saatavilla useissa Euroopan maissa. Nextoryn visio on lisätä lukemista tekemällä lukukokemuksesta entistä monipuolisempi ja rikkaampi. Kokeile 14 päivää ilmaiseksi osoitteessa www.nextory.fi