KIRJANJULKISTUS: YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA KUNTAPÄÄTTÄJILLE - JA KAIKILLE MUILLE

Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille – ja kaikille muille johdattaa lukijan konkreettisten tekojen äärelle mitä Suomen kunnissa voidaan tehdä ilmastonmuutoksen ja lajikadon pysäyttämiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kiihtyvä ekokatastrofi on aikamme suurin uhka. Paljon ilmastonmuutokseen, luonnon lajikatoon ja kestävään kehitykseen vaikuttavia päätöksiä tehdään myös kunnissa ja siten kunnat ovat ratkaisevassa asemassa ympäristökatastrofin hillinnässä. Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille – ja kaikille muille kokoaa yksiin kansiin ajankohtaiset katsaukset ympäristön tilasta ja selkeitä konkreettisia toimenpiteitä miten jokainen kuntapäättäjä tai sellaiseksi haluava voi omassa kunnasaan tehdä tilanteen korjaamiseksi. Suositeltavaa luettavaa kaikille – varsinkin kuntavaalien lähestyessä.

Kirjassa ääneen pääsevät meritoituneet tutkijat Sykestä ja Jyväskylän yliopistosta, jotka vaikuttavat myös Suomen ilmasto-, luonto-, ja kestävän kehityksen paneeleissa. Puheenvuoroja kuullaan myös BIOS-tutkimusyksikön, Tampereen ja Vaasan yliopistojen tutkijoilta, Kuntaliiton ja Ympäristöministeriön asiantuntijoilta ja Raision kaupunginjohtajalta. Asiantuntijoiden kirjassa esittämät toimenpiteet on koottu selkeäksi to do -listaksi, josta jokainen voi konkreettisesti valita oman kuntansa tilanteeseen sopivia toimenpiteitä ja ruksata ne tehdyiksi niiden valmistuessa ja siirtyä seuraavaan.

Kirja on tilattavissa Innon verkkokaupasta.

Tervetuloa osallistumaan kirjan julkaisutilaisuuteen Zoomissa ma 1.3. klo 14-15

Julkaisutilaisuudessa keskustelevat:

Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa -säätiöstä (kirjan toimittaja)

Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö

Annu Perälä, Vaasan yliopisto & Ilmassa ristivetoa -tutkimushanke

Jari Lyytimäki, Syke

Eero Vainio, Raision kaupunginjohtaja

Ympäristökäsikirja on osa Kalevi Sorsa -säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hanketta (2019–2023). Hanke tarkastelee ekologisen kriisin syitä ja yhteiskunnallisia seurauksia, sekä pyrkii löytämään oikeudenmukaisia ratkaisuja yhteiskuntien saattamiseksi kestävälle uralle. Kirjan toimittaja Samuli Sinisalo työskentelee hankevastaavana.

Lisätietoja, Samuli Sinisalo, samuli.sinisalo@sorsafoundation.fi, 040 7050398