Kirjastoista kerralla säkillinen kesäpelivälineitä lainaksi

Kesä sekä ulkopelit ja -leikit ovat voittamaton yhdistelmä. Niinpä Helsingin kaikista kirjastoista voi nyt lainata isoja kesäpelireppuja, jotka on pistetty pullolleen monipuolisia pelivälineitä.

Näiden välineiden kanssa suvipäivät sujahtavat rennon letkeästi liikkuen.

Kesäpelireppuihin on pakattu seuraavat välineet:

· kroketti

· boccia

· pieni pehmopallo

· isompi pehmopallo (jolla voi pelata futista, lentistä ym. pihalla)

· sulkissetti verkkoineen

· pehmofrisbee

· rinkulanheittopeli

· pitkä hyppynaru



Kesäpelirepuissa on mukana myös Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulostettuja kesäesitteitä sekä muistinvirkistykseksi klassikkopihapeli- ja leikkiohjeita, joista voi poimia vinkit kesän liikunnallisiin menoihin.

Kesäpelirepuilla on viikon laina-aika ja reppu on palautettava siihen kirjastoon, josta se on lainattu. Lainoja ei voi uusia, eikä laukkuja voi varata etukäteen.