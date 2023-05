Kirjastojärjestelmä vaihtuu ja sulkee Vaasan kirjastot 22.5.–6.6.

Toimipisteet ja verkkokirjasto suljetaan maanantaina 22.5. ja ne avataan viimeistään torstaina 8.6., jolloin kirjasto siirtyy myös kesäaikaan. Osa toimipisteistä avautuu jo edellisenä päivänä, sillä niissä testataan uuden järjestelmän toimimista.

Huomioi, että sulun aikana et voi:

• lainata kirjoja,

• uusia lainoja,

• tehdä varauksia,

• käydä kirjastossa tai omatoimikirjastossa (huom! Pääkirjaston Uutisalue, eli lehtilukusali on avoinna ma – pe klo 9-16)

• käyttää verkkokirjastoa.

Kirjastosta vinkataan, että lukemista kannattaa nyt hakea hyvissä ajoin ja samalla palauttaa tai uusia tämänhetkiset lainat. Lainat eivät kuitenkaan eräänny sulkuaikana ja palautusluukut ovat avoinna.

Myös verkkokirjasto vaihtuu – lainaushistoria talteen

Uuden järjestelmän myötä muuttuu myös nykyinen verkkokirjasto.

– Kirjaston kotisivulta löytyy ohjeet miten verkkokirjaston lainaushistorian ja suosikkilistat saa talteen, kertoo vs. palvelupäällikkö Minna Rinta-Valkama.



Varaukset, jotka on laitettu tauolle ennen sulkuaikaa, ovat tauolla myös sulun jälkeen. Tauot, jotka on asetettu alkamaan sulkuajan alkamisen jälkeen, katoavat järjestelmänvaihdoksen yhteydessä.