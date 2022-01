Kirjastokortilla lainaksi myös työkaluja

Erilaiset työkalut ja laitteet laajentavat kirjastokortilla lainattavien esineiden tarjontaa.



– Kaikkea ei tarvitse ostaa omaksi, vaan harvemmin käytettäviä laitteita voi lainata tarpeen mukaan kirjastosta kestävän kehityksen periaatteella, tiivistää palvelupäällikkö Anna Pakka.



Suomen kirjastojen lainatuin työkalu on iskuporakone, joka on tarjolla myös Vaasassa. Porakoneen mukana ei kuitenkaan tule lainattavia poranteriä, vaan ne asiakas hankkii itse.



–Tähän ratkaisuun päädyttiin muiden Suomen kirjastojen kokemusten pohjalta, sillä poranterät menivät yleensä vaihtoon ensimmäisen lainauksen jälkeen, sanoo Pakka.

Varaa ja nouda lähikirjastostasi helposti

Vaasan kaupunginkirjastossa tarjolla on myös vesivaaka eli vatupassi, kosteusmittari, rakenneilmaisin ja lämpötunnistin. Myös verenpainemittareita, roskapihtejä, nuottitelineitä sekä kaksi ohjelmoitavaa robottia löytyy.



–Osan esineistä olemme saaneet lahjoituksina kirjastokäyttöön. Esimerkiksi robotit on lahjoittanut Vaasan ammattikorkeakoulu, kertoo Anna Pakka.



Lainattavat välineet löytyvät pääkirjaston aulasta, mutta ne voi myös varata netistä ja valita noutopaikaksi minkä tahansa lähikirjaston tai kirjastoauton. Laina-aika on kaksi viikkoa.



Asiakkaan vastuulla on huolehtia työkalujen ja laitteiden oikeaoppisesta käytöstä. Niiden mukana tulee opaskirja, josta löytyvät käyttöohjeet. Työkaluja ja laitteita ei palauteta kirjojen tavoin palautusluukkuun tai -automaattiin, vaan aina kirjaston henkilökunnalle.



Kirjastokortilla voi lainata myös lukuisia liikuntavälineitä sekä urheilun ja kulttuurin kausikortteja.



Katso kaikki lainattavat esineet