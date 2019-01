Kirjaston Minä ja kirja -sarja tuo jälleen kirjailijavieraita Vaasaan

Suosittu Minä ja kirja -kirjailijavierassarja jatkuu kevätkaudella pääkirjaston Draama-salissa viitenä torstai-iltana. Tapahtumiin on ilmainen sisäänpääsy.

Tämän vuoden ensimmäiseen tilaisuuteen saapuu vieraaksi 10.1. klo 17.30 vaasalaislähtöinen Keiju Vihreäsalo, HIMA Happiness Oy:n toimitusjohtaja. Vihreäsalolta ilmestyi viime syksynä Otavan kustantamana teos ”Jotta voisin rakastaa - rakkauden anatomia”.Kirjassa tarkastellaan lämpimällä analyyttisellä otteella rakkautta ja pelkoamme rakastaa. Vihreäsalo puhuu Vaasassa kirjansa aihepiiristä otsikolla Mitä on rakkaus?

Minä ja kirja goes Feasta muusikko Mika Järvisen myötä 24.1. klo 18-19. Järvinen on monessa mukana ollut helsinkiläisrokkari, jonka menneisyydestä löytyy sellaisia bändejä kuin Five Fifteen ja Crazy World. Ensimmäisen levynsä Järvinen julkaisi 5.15-yhtyeen riveissä vuonna 1991 ja on sen jälkeen julkaissut parikymmentä levyä eri yhtyeissä. Järvinen on laulanut myös duettoja mm. Ville Valon ja Laura Närhen kanssa.

Järviseltä ilmestyi pari vuotta sitten kirja legendaarisesta Uriah Heep -yhtyeestä, jonka entisten ja nykyisten jäsenten kanssa Järvinen on tehnyt yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Viime marraskuussa julkaistiin Järvisen kirja ”Deep Purple: Highway Star - Ritchie Blackmoren vuodet 1968-1993. Maailman ikonisimman hardrockbändin matkassa.”

Toimittaja Mari Manninen saapuu vieraaksi 7.2. klo 17.30. Manninen on koonnut uusimpaan teokseensa ”Kiinalainen juttu: 33 Kiina-myyttiä, jotka vaativat kumoamista” yleisiä länsimaisten ihmisten väärinkäsityksiä Kiinasta. Mannisen edellinen teos ”Yhden lapsen kansa” käsitteli Kiinassa vallinnutta yhden lapsen politiikkaa ja sai tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2016.

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kertoo21.3. klo 17.30 teoksestaan ”Näkymättömät sankarit”. Teos sijoittuu vuoteen 1973, jolloin kenraali Augusto Pinochet käynnisti Chilessä verisen sotilasvallankaappauksen. Kirjassa kerrotaan suomalaisesta diplomaatista Tapani Brotheruksesta, joka onnistui kollegoineen pelastamaan jopa 2 500 vainottua Pinochetin raakojen puhdistusten aikana. Kirjan pohjalta julkaistaan nyt keväällä Ylellä kuusiosainen draamasarja, jota tähdittää Beck-elokuvista tunnettu näyttelijä Mikael Persbrandt.

Suomalainen biologi, tietokirjailija ja toimittaja Juha Valste puhuu 11.4. klo 18-19 aiheesta Evoluutio ja ihmisen kehitys. Valsteen uusin teos ”Evoluutio – miten lajit kehittyivät?” ilmestyi viime syksynä SKS:n kustantamana. Valste on julkaissut myös muita ihmisen evoluutiota käsitteleviä tietokirjoja.