Kirjastossa tapahtuu Lainan päivänä 8.2.

Lainan päivänä 8.2. julkaistaan Vaasan kaupunginkirjaston Merellinen lukuhaaste vuodelle 2021. Vähänkyrön kirjastossa alkavat perinteiset Helmiviikot 8.–21.2. Vaasan kaupunginkirjastoon tulee myös Finlandia Kirjan keräyspiste, jossa voi lahjoittaa kirjoja.

Lainan päivänä 8.2. julkaistaan Vaasan kaupunginkirjaston Merellinen lukuhaaste vuodelle 2021. Haasteessa on kymmenen kohtaa ja kymmenen erilaista tekstiä. Kohtiin sopivia lukuvinkkejä löydät helposti kirjastosta, verkkokirjastosta tai Kirjasammosta. Haastekohdat löydät kirjaston kotisivuilta.

Vähänkyrön kirjastossa alkavat perinteiset Helmiviikot 8.–21.2. Tänä vuonna Helmiviikoilla on omatoimisempia lainauskampanjoita. Voit lainata yllätyksellisiä iltasatukasseja tai aikuisten sokkotreffikirjoja!

Lisäksi Helmiviikkojen ajan on käynnissä piirustuskampanja ”Minä luen”, joka on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille. Voit piirtää kotona esimerkiksi, mitä kirjoja tykkäät lukea tai missä ja kenen kanssa. Voit tuoda piirroksesi kirjastoon, jossa ne kootaan yhteiseen näyttelyyn. Vähänkyrön kirjastoon on myös tehty runosydämistä polku. Tule laskemaan sydämet ja osallistu arvontaan kirjaston kotisivuilla.

Lahjoita kirjojasi – tuo ne keräyspisteeseen ja anna niille uusi elämä!

Vaasan kaupunginkirjasto aloittaa yhteistyön antikvariaatti Finlandia Kirjan kanssa. Jos sinulla on useampia kirjoja, joista haluaisit luopua, mutta ne eivät sovellu lahjoitettavaksi kirjaston kokoelmiin tai kirjanvaihtohyllyyn, voit lahjoittaa ne Finlandia Kirjalle.

Pääkirjastoon tulee Finlandia Kirjan keräyspiste, jossa voit pakata lahjoitettavat kirjat omatoimisesti kuljetuslaatikkoon. Kun kuljetuserä on täynnä, se toimitetaan Finlandia Kirjalle. Korvaukseksi vähintään kymmenen kirjan suuruisesta erästä sinulle tarjotaan sähköpostiin ”lukuseteli”, joka on lahjakorttikoodi www.finlandiakirja.fi -verkkokauppaan. Myös alle kymmenen kirjan kirjaeriä saa jättää, mutta niistä ei myönnetä korvaukseksi lukuseteliä.

Kun tuot keräyspisteeseen kirjoja, täytät ja allekirjoitat samalla dokumentin, jossa ilmoitat yhteystietosi ja hyväksyt kääntöpuolella olevat ehdot. Finlandia Kirja laittaa lahjoitetut kirjat joko myyntiin antikvariaattiinsa tai niistä valmistetaan kierrättämällä ekologista eristevillaa. Joka tapauksessa kaikki lahjoitetut kirjat päätyvät kiertoon ja jatkavat elämäänsä uusilla tavoilla.