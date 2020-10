Kirjastossa tapahtuu syksyn ajan - kiinnostavia kirjailijavierailuja ja luentoja

Vaasan pääkirjastossa järjestetään loka- ja marraskuun aikana monia kirjailijavierailuja, luentoja ja tapahtumia, joihin on vapaa pääsy.

Keskiviikkona 7.10. klo 18–19 pääkirjaston Draama-salissa järjestettävässä asiantuntijaluennossa Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen asiantuntijavieraat kertovat kissoista eläinsuojelun näkökulmasta. Luento kuuluu valtakunnallisen eläinten viikon ohjelmaan, jota vietetään 4.-10.10.

Vaasan pääkirjaston musiikki- ja taideosastolla järjestetään torstaina 8.10. klo 18–19.30 Levykeräilijät -tapahtuma, jossa paikalla on kaksi harrastuksenaan levyjä keräävää vaasalaista radioääntä, Anssi Marttinen ja Mika Salomaa. He kertovat omasta keräilyharrastuksestaan ja soittavat ääninäytteitä.

Kiinnostavia kirjailijavierailuja

Kirjailijavieraita pääkirjaston Draama-salissa kuullaan neljänä iltana. Tiistaina 13.10. klo 18–19 paikalla on laihialainen kirjailija Paula Nivukoski, joka kertoo uusimmasta romaanistaan Mainingin varjo. Kirjailijaa haastattelee Ilkka-Pohjalaisen toimittaja Anne Laurila. Tilaisuus on suomeksi.

Maanantaina 26.10. klo 18-20 kirjailijavieraina ovat Ann-Sofi Carlsson ja Gurli Lindén. Tilaisuus on ruotsiksi. Tiistaina 27.10. klo 18-20 paikalla on Panu Rajala, jolta ilmestyy syksyn aikana Väinö Linnan muistelmateos. Tänä vuonna on kulunut sata vuotta kansalliskirjailijan syntymästä. Tilaisuus on suomeksi.

Tiistaina 24.11. klo 17.30-19 kirjailijavieraana kuullaan Helena Jouppilaa, jonka teos Jouppilan nelosista on tämän hetken lainatuimpia ja varatuimpia kirjoja Vaasan kaupunginkirjastossa. Tilaisuus on suomeksi.

Marraskuussa aavemetsästäjiä, digihumppaa ja kirjallisuusfestivaali

Maanantaina 2.11. klo 18-19 paikalla on kirjailija ja rajatiedontutkija Mika Nikkilä, joka julkaisee syksyllä jatko-osan teokselleen Suomen aavemetsästäjät. Uudessa teoksessaan Nikkilä kertoo paranormaaleista ilmiöistä, joita on kohdannut tutkimuksissaan ympäri Suomea.

Keskiviikkona 11.11. järjestetään virtuaalitapahtuma Digiä ja humppaa. Tapahtumassa esitellään erilaisia digisovelluksia ja kuullaan asiantuntijaluentoja.

Marraskuun puolivälissä, 12.-14.11. on vuorossa kaksikielinen kirjallisuusfestivaali LittFest. Tänä vuonna teemana on muisti ja kirjailijavieraina ovat mm. Kari Hotakainen, Kjell Westö, Rafael Donner, Marko Hautala ja Åsa Nilsonne. Keskusteluja voi kuunnella paikan päällä tai etäyhteyksillä kotoa käsin.

Vaasan kirjastoissa järjestetään syksyn ajan myös säännöllisesti lasten satutuokioita ja lukupiirejä.

Kirjaston tapahtumissa noudatetaan turvavälejä ja muita suosituksia. Osallistujien yhteystiedot kerätään mahdollista tartuntajäljittämistä varten. Yhteystietoja säilytetään kaksi viikkoa.

Katso tarkemmat tiedot osoitteesta: kirjasto.vaasa.fi