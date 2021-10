Kirjastot, järjestöt ja yrittäjät lähteneet innolla mukaan lapasten keruuseen asunnottomille – keräyspisteitä yli 100!

A-klinikkasäätiön kohtaavaa työtä tekevät törmäävät jatkuvasti ihmisiin, joilla ei ole tarpeeksi lämmintä päällä. Hanskat katoavat helposti ja villasukat kuluvat kovassa käytössä puhki.

”Päihdeongelmaiset viettävät paljon aikaa ulkotiloissa, myös talvella, jonka takia villasukkien, lapasten ja pipojen tarve on heille ilmeinen. Erityisesti on tarvetta numeroa 42 isommille villasukille ja isoille lapasille”, sanoo viestintäsuunnittelija Annuska Dal-Maso A-klinikkasäätiöltä.

EHYT ry ja A-klinikkasäätiö haluavat tarjota kampanjan avulla helpon tavan auttaa: keräyspisteisiin voi tuoda myös muita villa-asusteita kuin lapasia tai sukkia.

”Lahjoittaminen voi auttaa meitä hyväosaisia eläytymään hetkeksi esimerkiksi asunnottoman ihmisen tilanteeseen. Heistä jokaisella on erilainen tarina, mutta yhteistä lähes aina on, että kadulle ei päädytä omasta halusta vaan vaikeiden olosuhteiden ja elämänkokemusten kuten esimerkiksi sairauksien vuoksi”, sanoo alue- ja järjestötyön päällikkö Hanna Heikkilä EHYTistä.

Keräyspisteitä ympäri Suomen – katso alueesi tilanne

Lahjoita lämpöä -kampanjaan on jo lähtenyt mukaan yli 100 keräyspistettä ympäri Suomen. Keräyspisteiksi ovat ilmoittautuneet esimerkiksi kirjastoja Oulussa ja Helsingissä, EHYTin jäsenyhdistykset ja Elokolo-kohtaamispaikat.

Mukaan on lähtenyt myös yksittäisiä yrittäjiä ympäri Suomen, kuten parturi-kampaamo Myllykoskelta sekä ruokakauppiaat Hattulasta ja Mäntsälästä: mäntsäläläisen K-Market Kaunismäen kauppias Suvi Pirkola toimittaa kaupan keräämät lahjoitukset paikalliseen ruokajakeluun jaettavaksi.

Kouvolan seurakunta on saanut jo paikallisen työttömienyhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden kutomia lapasia ja sukkia. Niitä on tullut myös Kouvolan Porukkataloon, jonka osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson on kiitollinen lahjoituksista. ”Kauniita kuin karamellit”, hän kehuu.

Lohjalla Kansalaistoiminnan keskuksen askartelukerhon neulojat ovat ottaneet haasteen innolla vastaan. Kuopion Sateenkaaritalolle on ostettu lankoja ja sosionomiopiskelija Suvi Korhonen opettaa neulomista kaikille halukkaille.

Kauhavan Aijjoos-toiminnassa on myös lähdetty mukaan kampanjaan: ”Täällä meillä toiminnassa mukana olevat ikäihmiset ovat innokkaasti lähteneet neulomaan sukkia ja lapasia”, kertoo Aijjoos-toiminnan kehittäjä Minna Koponen Kauhavan seudun Vanhustenyhdistys ry:stä.

Myös Pirkkalan kunta on mukana Lahjoita lämpöä -kampanjassa.

”Haluamme tukea EHYT ry:n ja A-klinikkasäätiön tekemään tärkeää työtä asunnottomien ja muiden vähäosaisten eteen. Kuntalaiset ovat lähteneet kampanjaan mukaan innokkaasti ja lahjoituksia on tullut jo mukavasti”, sanoo Pirkkalan vs. kulttuurituottaja Marika Eromäki.

Lisätiedot:

A-klinikkasäätiö

Annuska Dal Maso

Viestintäsuunnittelija

050 356 6207

annuska.dalmaso@a-klinikka.fi

EHYT ry

Hanna Heikkilä

Alue- ja järjestötyön päällikkö

050 567 3270

hanna.heikkila@ehyt.fi