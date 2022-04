Kirjastotilastot vuodelta 2021 julki ‒ Korona vaikutti edelleen yleisten kirjastojen toimintaan

Toisin kuin vuoden 2020 alussa, kirjastoja ei jouduttu enää vuonna 2021 sulkemaan koko maan laajuudessa. Tämän vuoksi aukioloajat palautuivat monin paikoin pandemiaa edeltävälle tasolle. Maakunnista poikkeuksena ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Kymenlaakso, joiden tiukemmat alueelliset rajoitukset näkyvät myös vuoden 2021 aukiolotunneissa.

Uusien omatoimikirjastojen käyttöönotto paransi kirjastopalvelujen saatavuutta Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Lapissa, Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä maakunnissa kokonaisaukiolotunnit ovat kasvaneet reilusti koronaa edeltävään tilanteeseen verrattuna.

Kokonaislainaus on palautumassa kohti normaalia. Positiivista on, että etenkin lasten aineistojen lainaus on noussut vuoteen 2020 verrattuna.

Verkkopalvelut paikkasivat fyysisiä palveluja myös vuonna 2021

Vuonna 2021 koronarajoitukset vaikuttivat eniten kirjastojen tapahtuma- ja koulutustuotantoon. Tapahtumien ja koulutusten määrät pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2020. Sen sijaan tapahtumien osallistujamäärissä oli suurta kasvua. Tämä kertoo siitä, että kirjastot ovat yhä edelleen siirtäneet tapahtumatuotantoaan verkkoon. Näin tapahtumiin pystyi osallistumaan entistä enemmän ihmisiä. Kirjastojen tapahtumat tavoittivatkin yhteensä yli 877 000 osallistujaa koko maassa. Tämä on yli 200 000 osallistujaa enemmän kuin vuonna 2020.

Pandemian aiheuttama epävarmuus ja palveluiden rajoitukset heijastuivat fyysisiin kirjastokäynteihin, jotka laskivat ensimmäisestä koronavuodesta 2020 edelleen noin 8 prosentin verran. Koko maassa fyysisiä kirjastokäyntejä tehtiin reilu 32 miljoonaa.

Verkkokäyntien kasvun perusteella asiakkaat ovat löytäneet mahdollisuuden käyttää kirjastopalveluja verkon kautta. Verkkokäynnit ovatkin osittain korvanneet fyysisiä kirjastokäyntejä.

E-kirjakokoelmia on kirjastoissa kasvatettu 15 prosentilla viime vuodesta, mutta koronavuoden 2020 valtava digiloikka ja e-aineistojen käyttöpiikki on tasaantunut. E-aineistojen käyttö oli vuonna 2021 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2020, mutta e-lehtien käyttökerrat nousivat huomattavasti. Tätä todennäköisesti selittää se, että monessa kirjastossa aiemmin vain kirjaston tiloissa käytettäviä e-lehtipalveluita on laajennettu myös etäkäyttöön. Kirjastoissa tehtiin yhteensä lähes 1,6 miljoonaa e-kirjalainaa ja luettiin e-lehtiä lähes 5,4 miljoonaa kertaa.

Yleisten kirjaston tilastot vuodelta 2021 julkaistaan 1.4.2022 osoitteessa tilastot.kirjastot.fi. Kirjastotilastojen visualisointi julkaistaan uudella alustalla huhtikuun aikana samassa osoitteessa.

