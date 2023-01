Kirjoittajakutsu: Pedaforum 2023 abstraktihaku on auki

TAMK kouluttaa tekstiili- ja materiaalitekniikan ammattilaisia 3.1.2023 10:03:04 EET | Tiedote

Tekstiili- ja materiaalitekniikan ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa Tampereen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022. Tutkinto-ohjelma on englanninkielinen, koska alan ammattilaisille on suuri tarve ympäri maailmaa. Ohjelma kestää neljä vuotta ja seuraava hakuaika siihen on 4.—18.1.2023.