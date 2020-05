Kirjoituksia antiikin pahimman pandemian ajalta

Antiikin maailma koki pahimman pandemiansa keisari Marcus Aureliuksen aikana, kun ”suuri rutto” surmasi miljoonia ihmisiä eri puolilla Rooman valtakuntaa. Vaikka uuden koronaviruksen tappavuus on vain murto-osa tuon historiallisen pandemian tuhovoimasta, poikkeustilan aiheuttama pelko, huoli ja epävarmuus yhdistävät meitä yli 1800 vuoden takaisiin tapahtumiin. Nykytilanne antaa uutta perspektiiviä tuona aikana syntyneisiin kirjoituksiin.

Keisari Marcus Aurelius (121–180) ja hänen lääkärinsä Galenos (129– n. 216) kokivat läheltä antiikin maailman tappavimman pandemian. Yleisen käsityksen mukaan tuo kuolemaa kylvänyt ”suuri rutto” oli isorokkoa, nykyään koko maailmasta rokotuskampanjoilla hävitettyä virustautia, joskaan varmuutta taudin aiheuttaneesta mikrobista ei ole. Pandemia lähti liikkeelle idästä, mahdollisesti Kiinasta, ja alkoi levitä Rooman valtakunnassa vuonna 165 jKr. Väestöllä ei ollut vastustuskykyä uudelle virukselle, ja on arvioitu, että tauti tappoi jopa neljäsosan siihen sairastuneista.

Marcuksen teos Itselleni on rakastettu filosofian klassikko, jolle nyt kokemamme pandemia-aika antaa uutta syvyyttä. Vaikka teoksessa on vain yksi suora viittaus kulkutautiin, on ilmeistä, että tuhoisa tauti teki suuren vaikutuksen keisarin ajatusmaailmaan. Tiedämme, että Marcus joutui hallitsijana ratkomaan esimerkiksi hautausmaiden täyttymisen ja taikauskon rehottamisen aiheuttamia ongelmia. Marcuksen kanssahallitsija Lucius Verus kuoli mahdollisesti juuri tuohon pandemiaan. Marcus kirjoittaa teoksessaan vaikuttavasti elämän katoavaisuudesta ja kuvaa ihmiskuntaa hautaa kohti vaeltavien sukupolvien ketjuna. Raskaan tehtävänsä hoitamiseen hän löytää voimaa stoalaisesta filosofiasta.

Galenos puolestaan kohtasi ruton lääkärinä ja hoiti kymmeniä ruttoon sairastuneita potilaita. Pandemiaa onkin toisinaan kutsuttu ”Galenoksen rutoksi”, koska Galenos kuvaa kirjoituksissaan sen oireita: tummaa ripulia, hengitystieoireita, kuumetta sekä näppylöitä tai rakkuloita potilaiden iholla. Vaikka Galenos ei tuntenut tehokasta hoitoa tautiin, hän yritti hoitaa potilaitaan oireenmukaisesti. Kokemus oli raskas, mutta Galenos tunsi kulkutautien historian ja tiesi, että pahimmatkin epidemiat talttuivat lopulta. Hänen kirjoituksensa avaavat ainutlaatuisen näköalan siihen, millaista antiikin aikana oli sairastaa ja huolehtia sairastuneista.

Basam Books on julkaissut Marcus Aureliuksen teoksen Itselleni ensimmäisen kerran vuonna 2004. Valikoima Galenoksen teoksia on ilmestynyt vuonna 2019 nimellä Galenos: Lääkärin kirjoituksia sielusta. Teokset on suomentanut muinaiskreikasta Helsingin yliopiston klassillisen filologian dosentti Marke Ahonen.