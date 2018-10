Kirkkaammilla valoilla talveen – uudet Philips WhiteVision ultra –ajovalopolttimot viimeistelevät autosi talvikuntoon tyylillä

Philipsin uusissa tyylikkäissä WhiteVision ultra halogeenipolttimoissa on uudenlainen pinnoite, ja ne tuottavat upean 4 200 kelvinin valonvärin. Ne ovat Philipsin valikoiman valkoisimmat tieliikennekäyttöön hyväksytyt halogeenipolttimot ja täydellinen valinta autoilijoille, jotka haluavat autolleen tyylikkään ilmeen.

Tyylikäs valkoinen ulkoasu ja jopa 4 200 kelvinin värilämpötila

Philips WhiteVision ultra ‑ajovalopolttimot mullistavat auton ulkoasun terävällä valkoisella, jopa 4 200 kelvinin valolla. Ne on tarkoitettu autoilijoille, jotka haluavat päivittää autoonsa valkoisemmat valot halogeenitekniikalla.

"Lasin uuden edistyksellisen pinnoitteen ansiosta WhiteVision ultra on valkoisin tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimomme", toteaa Mark Bülow, Lumiledsin EMEA-alueen tuotepäällikkö. "Nämä polttimot näyttävät upean tyylikkäältä ajovalojen heijastimissa, ja niiden tuottama valo muistuttaa Xenon-valoa."

Philips WhiteVision ultra ‑ajovalopolttimoilla on ECE-sertifiointi[1], eli ne on hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä, joten autoilijat voivat huoletta nauttia niiden energisestä ilmeestä. Ne takaavat erinomaisen näkyvyyden tinkimättä turvallisuudesta, koska ne eivät häikäise edessä olevan auton kuljettajaa.

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä[2]

Uusi Philips WhiteVision ultra ‑pinnoite ja viileä valkoinen valo parantavat merkittävästi näkyvyyttä pimeällä ja vähentävät kuljettajan silmien väsymistä. Erinomainen muotoilu ja toimivuus takaavat upean ulkoasun ja erinomaisen ajomukavuuden.

Pidempi valokeila antaa jopa 60 % enemmän näkyvyyttä[3], joten kuljettaja näkee paremmin muut tienkäyttäjät ja auto näkyy muille selvemmin. Tämä parantaa turvallisuutta ja antaa enemmän aikaa reagoida mahdollisiin vastaantuleviin vaaroihin.

Huippuluokan laatu lisää turvallisuutta

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu hehkulanka, korkeapaineinen kaasutäyte, tarkka pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat tieliikennekäyttöön hyväksytyt WhiteVision ultra ‑ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä lisääviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon ja hauskan.

Philips WhiteVision ultra ‑ajovalopolttimoita on saatavana H4- ja H7-tyyppeinä.

Lumileds on johtava autoteollisuuden valoratkaisujen toimittaja, joka on saanut luvan käyttää Philips-tuotemerkkiä ajoneuvovalojen ja lisävarusteiden tuotevalikoimissaan. Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia.

Lisätietoja osoitteessa www.philips.com/automotive

[1] ECE: Euroopan talouskomissio

[2]Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna

[3]Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna