Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous valitsee apulaispiispan Helsinkiin

Valamossa 25.–28.11. kokoontuvan kirkolliskokouksen asialistalla on myös useita kirkon rakenneuudistukseen liittyviä päätöksiä ja aloite kolttasaamelaisten pysyvästä edustuksesta kirkolliskokouksessa.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 25.–28.11.2019. Nelipäiväinen kokous alkaa luostarin pääkirkossa maanantaina kello 12 toimitettavalla rukoushetkellä. Ensimmäinen täysistunto lähetekeskusteluineen alkaa kulttuurikeskuksen salissa kello 13.

Tämänvuotisessa kirkolliskokouksessa tehdään kirkon rakenteeseen ja hallintoon liittyviä linjauksia pitkälle tulevaisuuteen.

Parhaillaan käynnissä oleva hallinnonuudistus on Suomen ortodoksisen kirkon suurin organisatorinen muutos sitten jälleenrakennusajan. Seurakuntia on tavoitteena yhdistää niin, että nykyisten 21 seurakunnan sijaan vuoden 2021 alussa Suomessa toimii 9 ortodoksista seurakuntaa kolmessa hiippakunnassa. Kirkolliskokous käsittelee mm. mäihin uudistuksiin liittyviä muutoksia ortodoksisesta kirkosta annettuun lakiin ja kirkkojärjestykseen.

Kirkon toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä kirkolliskokous ottaa kantaa myös talous-, kiinteistö- ja tiedotustoimintojen keskittämiseen. Vireillä on mm. hanke nykyisten seurakuntalehtien korvaamisesta kirkon kustantamalla valtakunnallisella lehdellä alkuvuodesta 2021 lähtien.

Kirkolliskokous käsittelee myös kirkollishallituksen aloitetta, jossa ehdotetaan, että kirkon lakia ja kirkkojärjestystä muutetaan niin, kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Edustajan kirkolliskokoukseen nimittäisi Kolttien kyläkokous.

Asialistalla on myös apulaispiispan vaali. Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous valitsee kirkkoon apulaispiispan. Valittavan piispan sijoituspaikkana olisi Helsingin hiippakunta. Uusi apulaispiispa toimisi arkkipiispan ohjauksessa kirkkoherrojen tukena niin hallinnonmuutosprosessissa kuin seurakuntien jumalanpalveluselämässäkin.

Kirkolliskokousedustajat keskustelevat apulaispiispan vaalin ehdokkaista tiistaina 26.11. kello 10 alkavassa suljetussa täysistunnossa. Jos vaali päätetään toimittaa, piispainkokous suorittaa ehdollepanon välittömästi tämän jälkeen. Tieto ehdokkaista julkaistaan välittömästi kirkon sivuilla.

Apulaispiispan vaali on suunniteltu toimitettavaksi torstaina 28.11. luostarin pääkirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen. Suljetussa lippuäänestyksessä ovat äänioikeutettuja kirkolliskokousedustajat. Vaalin tulos julkistetaan välittömästi, noin kello 12.30. Mikäli apulaispiispaksi valittu on paikalla luostarissa, hän on tämän jälkeen haastateltavissa luostarin kulttuurikeskuksessa noin klo 13 alkaen.

Kirkolliskokouksen täysistunnot striimataan suorana lähetyksenä kirkon sivuille (www.ort.fi) tiistain suljettua täysistuntoa lukuun ottamatta. Jokaisesta täysistunnosta julkaistaan myös uutinen kirkon etusivulla välittömästi istunnon päätyttyä. Seuraavan täysistunnon alkamisaika ilmoitetaan aina uutisen lopussa.