Kirsi-Marja Ura Validia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi - Vammaisten asumis- ja kuntoutuspalvelujen laadukas kehitys keskiössä

Validia Oy;n hallituksen puheenjohtajaksi on 15.4.2020 valittu Kirsi-Marja Ura. Ura toimii Ensto Oy:n globaalista HR:stä, viestinnästä, markkinoinnista ja kestävästä kehityksestä vastaavana johtajana sekä Katri Antell Oy:n hallituksen jäsenenä. Koulutukseltaan Ura on valtiotieteen maisteri ja EMBA.

”Maineen näkökulmasta katsottuna Validia ansaitsee roolinsa vammaisten asumis- ja kuntoutuspalvelujen suomalaisena erikoisosaajana, Kirsi-Marja Ura sanoo. ”Vastuullinen kotimainen omistajuus on vahva perusta laadukkaalle ja asiantuntevalle palvelulle. On hienoa päästä mukaan tekemään arvokasta ja merkityksellistä työtä yhtiössä, jonka tehtävänä on tukea vammaisten ihmisten oikeutta yhdenvertaiseen elämään yhteiskunnassamme.”

Vammaisten asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavan Validia Oy:n omistaja on Invalidiliitto ry, joka edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliitto on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka arvopohja perustuu vammaisten yhdenvertaisiin perustuslaillisiin oikeuksiin ja YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimukseen.

”Kiitämme lämpimästi edellistä hallituksen puheenjohtaja Juha Hetemäkeä hänen panoksestaan Validia Oy:n kehittämisessä viimeisen kuuden vuoden aikana”, sanoo Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen. ”Tänä aikana yhtiö on vakiinnuttanut asemansa merkittävimpänä vammaisten ihmisten asumispalveluiden tuottajana.”

”Toivotan uudelle puheenjohtaja Kirsi-Marja Uralle menestystä hänen tulevassa tehtävässään tässä koronapandemian vaivaamassa vaativassa tilanteessa”, sanoo Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen. ”Katse tullaan siirtämään myös pidemmälle, kriisin jälkeiseen aikaan. Uskon, että Ura tuo yhtiöön arvokasta näkemystä palvelujohtamiseen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen, yhtiön vahvaan rooliin ja koko toiminnan ytimeen, eli entistä laadukkaampaan tekemiseen vammaisten asukkaiden ja kuntoutujien parhaaksi”, Pohjonen toteaa.

Jo ennen koronapandemian aikaa hoiva-alan työvoimapula on noussut esiin julkisessa keskustelussa. Alan haastava henkilöstön saatavuus on koetellut myös Validian kaltaista yhteiskunnallista yritystä. Yhtiö on panostanut mittavaan rekrytointiohjelmaan, mutta peräänkuuluttaa laajaa keskustelua tärkeän yhteiskunnallisen kysymyksen ratkaisemiseksi.

”Työvoiman saatavuuteen tarvitaan myös poliittisen päätöksenteon apua” Kirsi-Marja Ura sanoo. "Painotan sitä, miten tärkeää työtä validialaiset tekevät auttaessaan tukea tarvitsevia olemaan osana yhteiskuntaa. Vaalimme työhyvinvointia ja työntekijöidemme osaamista sekä kehittymistä. Näin pystymme myös parhaiten rakentamaan yhteiskunnallista yritystä ja luomaan arvokkaampaa elämää asiakkaillemme.”