Kirsi Salmela on Kopioston uusi lakiasianjohtaja

Kirsi Salmela (VT) on työskennellyt Kopiostossa 19 vuotta. Hän siirtyy lakiasiainjohtajaksi lisensiointipäällikön roolista ja on aiemmin työskennellyt Kopiostossa myös juristina.

Työssään lisensiointipäällikkönä Salmela on valmistellut ja neuvotellut tekijänoikeuslupiin liittyviä sopimuksia, kehittänyt lisensiointia ja luparatkaisuja, suunnitellut Kopioston tutkimustoimintaa sekä tuottanut opetusalan ammattilaisille suunnattua pelillistä tekijänoikeusmateriaali Kopiraittilaa. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus tekijänoikeuksien kouluttamisesta Kopioston maksuttomissa oppilaitoskoulutuksissa. Ennen Kopiostoa hän työskenteli useamman vuoden asianajotoimistossa sekä auskultoi käräjäoikeudessa.

”Minulle on tärkeää edistää työssäni luovan alan tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden asemaa. Odotan innolla, että pääsen lakiasiainjohtajana toteuttamaan ja kehittämään Kopioston oikeudellisia palveluja yhdessä osaavan lakitiimimme kanssa”, Salmela sanoo.

”Olen tyytyväinen siihen, että saamme lakiasiainjohtajaksi tekijänoikeusalan huippuammattilaisen. Kirsin vankka kokemus ja verkostot ovat erityisen tärkeässä roolissa nyt, kun EU:n tekijänoikeusdirektiiviä implementoidaan Suomen lakiin ja teemme aktiivista vaikuttamistyötä”, toteaa Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Kopioston pitkäaikainen lakiasiainjohtaja ja varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen jää eläköitymisensä vuoksi pois toimistaan 28.2.2022. ”Tekijänoikeus on voimakkaasti mediateknologian kehitykseen sidottu oikeudenala ja muutostahti on vuosien aikana vain kiihtynyt. Pitkäaikaisella kollegallani Kirsi Salmelalla on erinomaiset valmiudet vastata muutosten tuomiin haasteisiin”, Timonen toteaa.