Kiskotyöt haittaavat liikennettä Aleksanterinkadulla Kluuvissa 11.7. sunnuntai-illasta alkaen

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat 11.7.–20.8.2021. Poikkeusjärjestelyt toteutetaan liikenteenohjauslaitteiden ja liikenteenohjaajien avulla.

Moottoriajoneuvot: Aleksanterinkatu on suljettu Mikonkadun risteyksessä. Tonteille ajo on sallittu Fabianinkadun ja Mannerheimintien suunnilta. Läpiajo on kielletty.

Joukkoliikenne: Raitiovaunu liikennöi päivisin normaalisti. Poikkeusliikenne vain yön viimeisille vaunuille 11.–14.7. klo 00.00 alkaen. Lisätietoja joukkoliikenteestä: https://www.hsl.fi/.

Polkupyörät: Aleksanterinkatu on suljettu Mikonkadun risteyksessä. Tonteille ajo sallittu Fabianinkadun ja Mannerheimintien suunnilta. Aleksanterinkadun ylittäminen Mikonkadun risteyksessä on mahdollista.

Jalankulkijat: Aleksanterinkadun ylittävää suojatietä kavennetaan ja Mikonkadun ylittävää suojatietä siirretään noin 20 m Yliopistonkadun suuntaan.

Työstä vastaa HKL Kunnossapito.