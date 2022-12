Kiteelle miljoonan euron valokuituverkon investoinnit – lähes koko keskusta ja alueita Kesälahdesta sekä Puhoksesta verkon piiriin

Valokuitusen Kiteen kaupungin alueelle päättämät miljoonan euron arvoiset valokuituverkon investoinnit edistävät merkittävästi koko kaupungin elinvoimaa. Valokuitusen avoimen palvelun valokuituverkkoa rakennetaan ensi vuonna lähes koko Kiteen keskustan alueelle sekä Kesälahden kirkonkylään että Puhoksen kylään. Kyseessä on 14. joulukuuta tehty miljoonan euron arvoinen investointipäätösten kokonaisuus, joka tuo noin 1 700 kiteeläistä kotitaloutta valokuituyhteyden piiriin.



Toimintavarma ja nopea valokuituyhteys mahdollistaa muuan muassa etätyöskentelyn ja monien netissä toimivien palveluiden sujuvan käyttämisen.

– Saimme päätettyjen verkkojen rakentamisen piiriin kaikki halukkaat kotitaloudet mukaan, mikä on todella hienoa. Kun lumi ja routa sulavat, aloitamme verkon rakentamisen Kiteellä. Yhteydet on tarkoitus saada käyttöön ensi vuoden aikana. Mikäli verkkoihin haluaa vielä liittyä, on se yhä mahdollista. Nyt kun olemme tehneet nämä investointipäätökset, verkkojen rakentuminen on täysin varmaa, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Valokuituverkon rakentamisen toteuttaa alueella tunnettu paikallinen toimija Cap-Net Oy, joka on rakentanut valokuituverkkoa aiemmin muun muassa Hammaslahdessa, Heinävaarassa ja Liperin Jyrinkylässä.

– Valokuituverkon rakentaminen Kiteellä on iso rakennushanke, ja työllistämme lukuisia pohjoiskarjalaisia urakoitsijoita kaikissa verkon rakentamisen vaiheissa, kuten maaurakoitsijoita, projektipäälliköitä ja asentajia. Verkon rakentamisen työllistämisvaikutus välillisesti tulee näkymään Kiteen alueella laajemminkin, ihan pelkästään jo työpäivien lounasruokailuista tarvittaviin polttoainehankintoihin, Cap-Netin toimitusjohtaja Ari Hakulinen kertoo.

Kiinteän yhteyden saatavuus paraneemerkittävästi

Kitee on yksi kuudesta Pohjois-Karjalan kunnasta, jossa kiinteän verkkoyhteyden saatavuus on heikointa koko maakunnan alueella. Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen onkin iloinen nyt varmistuneista valokuituinfran rakentamispäätöksistä.

– Valokuituverkkojen rakentaminen on erittäin tärkeä asia kiteeläisille kotitalouksille ja yrityksille. Vanhaan kuparitekniikkaan perustuvat yhteydet ovat poistumassa, ja niiden tilalle tarvitaan nykyaikaisia ratkaisuja, joilla voidaan turvata tulevaisuuden netinkäyttötarpeet. Markkinaehtoinen rakentaminen ei rasita kaupunkimme taloutta ja tahdommekin kiittää toimijoita, jotka investoivat tietoliikenneinfran kehittämiseen kaupunkimme alueella. Nyt tosiaan kannattaa harkita liittymistä, mikäli kokee, että kuituyhteydelle on tarvetta nyt tai tulevaisuudessa, Hirvonen sanoo.

Kiteen lisäksi Valokuitunen on tehnyt Pohjois-Karjalassa seuraavilla alueilla valokuituverkon rakentamispäätöksiä: Liperin kirkonkylä, Kontiolahden Kulho ja Joensuun kaupungin alueilla Hammaslahti, Niva, Kiihtelysvaara, Eno, Uimaharju, Asevelikylä, Hukanhauta, Karsikko, Niinivaara, Utra ja Petäikkölä.

Valokuitusen verkossa ei tarvitse sitoutua yhteen laajakaistan tarjoajaan

Valokuitunen rakentaa toimintavarmaa ja nopeaa avoimen palvelun valokuituverkkoa, jossa asiakas saa itse valita nettiliittymänsä usealta eri palveluntarjoajalta omien tarpeidensa mukaan. Lisäksi palvelut voi tilata yhteyden asentamisen jälkeen silloin, kun ne itse tarvitsee eikä valintoja tarvitse tehdä etukäteen liittymätilauksen yhteydessä. Valokuitusen verkon operoinnista vastaa Telia.

– Tämä on asiakkaalle todella helppoa. Kun hänelle on kerran rakennettu valokuituyhteys, hän voi jatkossa aina kilpailuttaa sen nettiliittymän eri palveluntarjoajien kesken. Kilpailu kehittää palveluita ja pitää hinnat kurissa, mikä on ehdottomasti asiakkaan etu nyt ja tulevaisuudessa, Kaunisto kertoo.

Mihin valokuitua tarvitaan?

Valokuitu on kiinteä, nopea ja energiatehokkain nettiyhteys, jossa kaistaa riittää kaikkiin kodin netinkäytön tarpeisiin etätyöstä viihdesisältöihin ja verkkopelaamiseen. Verkkoyhteys ei hidastele eikä pätki, vaikka koko perhe käyttäisi nettiä samaan aikaan. Jokaiseen kotiin tuodaan oma kuitu maan alla, minkä ansiosta yhteys on häiriötön ja kestää aikaa.

Ennusteiden mukaan tietoliikenneverkon datamäärä moninkertaistuu tulevina vuosina. Traficomin mukaan valokuitutekniikalla toteutettu yhteys on saatavilla noin puoleen (49 %) suomalaisista kotitalouksista.

Valokuitusen valokuituverkko kattaa jo yli 110 000 kotitaloutta Suomessa. Yritys on tänä vuonna investoinut noin 50 miljoonaa uusiin valokuituyhteyksiin ja määrä tuplaantuu ensi vuonna.