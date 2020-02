Kiteen Alko uudistetaan

Kiteen Alko on remontin vuoksi suljettuna 22.2.–3.3. Myymälä avataan uudistuneena keskiviikkona 4.3.

Kiteen Alko on remontin vuoksi suljettuna 22.2.–3.3. Myymälä avataan uudistuneena keskiviikkona 4. maaliskuuta klo 9. Myymälän ollessa kiinni lähimmät Alkot palvelevat Joensuussa (Rantakatu 19 tai Voimatie 2) ja Kerimäellä (Puruvedentie 51).

”Haluamme osaltamme edistää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria. Osaava ja innostunut henkilöstömme sekä laadukkaat valikoimamme ovat vastuullisia tapoja osallistua tähän kulttuurityöhön. Ilmeeltään raikkaat, toiminnoiltaan selkeät ja asiakkaille helposti hahmotettavat myymälät tukevat tätä tehtävää,” kertoo aluepäällikkö Jari Hiekkataipale.

Kiteen myymälä on yksi Alkon tänä vuonna uudistettavasta noin 40 myymälästä.

”Myymäläkonseptiuudistukset tehdään aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti huomioiden muun muassa vanhojen kalusteiden kierrätys ja hyödyntäminen sekä energiaratkaisut,” Hiekkataipale jatkaa.

Alkon asiakas on yhä tiedostavampi

Kiteen Alkon valikoima koostuu uudistuksen jälkeen noin 900 tuotteesta, joista panimotuotteita on noin 125, väkeviä noin 300, viinejä 450 ja alkoholittomia juomia 25. Valikoimaa uudistetaan noin 50 tuotteella.

Ruokavalintojen merkityksestä ympäristöön on keskusteltu paljon, mutta vastuullisuus on yhä merkittävämpi ostokriteeri myös Alkon asiakkaille.

”Huoli maapallon tilasta on herättänyt monet meistä miettimään, kuinka omissa kulutusvalinnoissaan voi ottaa ympäristöasiat huomioon. Asiakas on yhä tiedostavampi ja vaatii myös tekoja. Myös kuluttajan tiedonjano kasvaa. Meillä on asiantunteva ja työstään innostunut henkilöstö, joka osaa suositella tuotteita eri tilanteisiin. Vastuullisuus on meillä selkäytimessä, ja meiltä saa lisätietoa vaikkapa kevyemmistä tai eettisen sertifioinnin juomavaihtoehdoista,” palvelupäällikkö Petri Pakarinen kertoo.

Alkon yli 9 000 tuotteen koko valikoima on saatavilla Alkon verkkokaupasta ja tilattavissa mihin tahansa Alkon myymälään tai noutopisteeseen, joita Alkolla on noin 100. Kiteen myymälän ollessa kiinni voi verkkokauppatilauksen tehdä esimerkiksi Tohmajärvellä tai Hammaslahdella oleviin noutopisteisiin. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkon myymälässä henkilökunnan opastamana.

Alko kehittää palveluverkostoaan vastaamaan asiakastarpeisiin. Alkon mobiilisovelluksen avulla asiakas voi tutustua koko tuotevalikoimaan, varmistaa haluamansa tuotteen saatavuuden, tilata tuotteita sekä nähdä lähimmän myymälän ja sen aukioloajat. Sovelluksessa on mahdollisuus kirjata myös muistiinpanoja ja omia tuotelistoja.

Lisätiedot:

Itä-Suomen aluepäällikkö Jari Hiekkataipale, p 040 524 4594, Jari.Hiekkataipale@alko.fi