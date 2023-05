Kittilän kunnan ja kunnan yhtiöiden vuokra-asuntoihin Valokuitusen valokuituyhteys – Lapissa valokuitutyömaat alkavat pian

Kittilän kunnan ja kunnan yhtiöiden omistamat rivi- ja luhtitaloissa sijaitsevat vuokrahuoneistot saavat modernit tietoliikenneyhteydet, kun Valokuitunen rakentaa jokaiseen huoneistoon oman valokuituyhteyden. Kiinteistöihin rakennetaan valokuituverkkoratkaisu, jossa Valokuitunen rakentaa asuntoihin kunnan mahdollistamat valokuituyhteydet. Asukkaat päättävät itse käyttämistään laajakaista- ja lisäpalveluista. Koska huoneistot sijaitsevat laajasti eri puolilla kuntaa, verkko rakentuu usean kylän alueelle. Verkkoa on tulossa muun muassa Kaukoseen, Leville ja Kittilän taajamaan ja näin ollen usealla kuntalaisella on mahdollisuus liittyä siihen tämän jälkeen.

Monenlaisesta yritystoiminnasta elävässä kunnassa toimintavarmaa valokuitua pidetään tärkeänä elinvoima- ja kilpailukykytekijänä.

- Pidämme hyvin tärkeänä sitä, että pystymme edesauttamaan kuntalaisten pääsyä nopeiden tietoliikenneyhteyksien päähän. Etätöiden lisääntyminen ja netinkäytön kasvu arjessa ovat luoneet toimintavarmojen nettiyhteyksien jatkuvasti kasvavan tarpeen. Haluamme pitää kunnan vuokra-asunnot vetovoimaisina, ja siinä valokuituyhteyden merkitys on tärkeä, kertoo Kittilän kunnan kunnanjohtaja Timo Kurula.

Vuokra-asuntojen kuidutus suunniteltu alkavan tänä vuonna



Valokuitunen pyrkii aloittamaan Kittilän vuokra-asuntojen rakentamistyöt tämän vuoden aikana. Tarkempi aikataulu on vielä avoinna. Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kauniston mukaan valokuitua voi pitää kodeissa jo samankaltaisena perusinfrana kuin sähköä ja vettä.

- Olemme erittäin iloisia, että teimme kunnan kanssa sopimuksen, joka hyödyttää kaikkia kuntalaisia, koska monelta eri alueelta on mahdollisuus liittyä verkkoon. Valokuitu on tutkitusti paras saatavilla oleva kiinteä tiedonsiirtoyhteys. Koska jokaiseen käyttöpaikkaan rakennetaan oma yhteys, ei nettiin tule häiriöitä sääolosuhteiden tai muiden käyttäjien kuormituksen takia, Kaunisto kertoo.

Kittilä valitsi valokuituverkon toteutustavaksi verkon, jossa valokuituinfra ja laajakaistapalvelut on eriytetty toisistaan. Asukas voi itse valita nettiliittymänsä nopeuden ja valita liittymän palveluntarjoajan useiden Valokuitusen verkon toimijoiden valikoimista.

- Uskomme, että kilpailu laajakaistatarjoajien kesken asiakkaista pitää palveluiden hinnat kurissa ja palvelut laadukkaina, Kaunisto toteaa.

Lapissa verkko kattaa yli 3 350 kotitaloutta

Valokuitunen investoi tänä vuonna yli 100 miljoonaa suomalaisten tietoliikenneyhteyksiin, ja yrityksen verkko kattaa vuoden loppuun mennessä valtakunnallisesti yli 210 000 kotitaloutta. Lapin maakunnassa Valokuitusen verkon kattavuus on yli 3 350 kotitaloutta.

Valokuituverkon työmaat ovat käynnistymässä Lapin maakunnassa touko-kesäkuun aikana. Valokuitusella on Lapin maakunnassa 26 erikokoista verkkoaluetta, joilla on jo verkkoa tai sitä rakennetaan tänä vuonna. Näitä alueita on muun muassa Inarissa, Muoniossa, Kemissä, Torniossa, Ylitorniolla, Saariselällä, Sallassa, Simossa, Keminmaassa ja Rovaniemellä. Jo rakennettuja verkkoja myös laajennetaan, kun liittyjiä tulee lisää.