Kitulias kasvu ja kohoavat kulut koettelevat

”Suomen työmarkkinoilla rikotaan ennätyksiä, vaikka samaan aikaan kuluttajien tulevaisuudenusko on vajonnut historian pahimpiin pohjamutiin. Kansalaiset sadattelevat kohoavia kuluja, ja huoli on aito. Koronan väsyttäminä he toivoivat tavallista kesää, mutta saivatkin synkeän sodan ja ilkeän inflaation – pessimismi on kenties perusteltua uusien pettymysten välttämiseksi, vaikka signaalit ovatkin hyvin ristiriitaiset”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen sanoo.

Ukrainassa käytävän sodan varjossa talous kasvaa, kun palvelut ja tapahtumateollisuus ovat avautuneet. Taantuman riski on todellinen, mutta paluu kituliaaseen kasvuun todennäköisempi tulevaisuudenkuva. Yksityinen kulutus kokee kolauksen, koska korot syövät kuluttajien ostovoimaa, eivätkä investoinnit kasva enää ensi vuonna.

Hypo ennustaa Suomeen tälle vuodelle 2,0 prosentin talouskasvua, mutta kasvu hyytyy ensi vuonna vain 0,5 prosenttiin.

Koronnousu vie käyttövarat

Matalien korkojen ajan päättyminen nostaa myös esiin julkisen talouden kestävyyden uudessa maailmassa.

Korkojen nousu rasittaa valtion taloutta yllättävällä tavalla. Paluu vanhoihin vaivoihin tietää terveydenhuollon kustannusten kasvua, mutta samalla hiipuva talouskasvu polttaa kynttilää lyhyemmäksi myös tulopuolelta. Laskelmien mukaan Suomen korkomenot kasvavat jo ensi vuonna 400 miljoonalla eurolla ja vuonna 2026 jo lähes miljardilla joulukuun 2021 arvioista.

”Todelliset korkomenot ovat itse asiassa vielä tätä suuremmat johtuen koronvaihtosopimusten kuluista, joita ei huomioida kansantalouden tilinpidossa. Kohoavat korot vievät näin vuonna 2023 aloittavalta hallitukselta yli 4 miljardia luultua enemmän, mikä ylittää esimerkiksi poliisin määrärahat”, Hypon Keskinen sanoo.

Korkonäkymä yhä maltillinen

Markkinat uskovat nyt euriborien asettuvan lähelle kahden prosentin tasoa vuoden kuluttua. Nousu herättää kyllä hikikarpaloita velallisten otsille yhdessä kesähelteiden kanssa, mutta samalla on syytä muistaa, että korkonäkymä on edelleen maltillinen takavuosien kriiseihin verrattuna.

”Asuntovelalliset testataan kuuden prosentin korolla ja korona-ajan säästöt toimivat toistaiseksi puskurina monien kohdalla. Uusi tilanne kurittaa kuitenkin kotitalouksia, jotka eivät sitä pysty omilla valinnoillaan kiertämään”, Keskinen sanoo.