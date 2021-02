Kivi- ja Levalammen tulovirtaaman pienentäminen -hankkeen työt alkoivat (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut Kivi- ja Levalammen tulovirtaaman pienentäminen -hankkeen työt Närpiönjoella. Hankkeella pyritään parantamaan Kivi- ja Levalammen tekojärven patoturvallisuutta, Närpiönjoen tulvariskien hallintaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Työt on aloitettu juoksutusputken rakentamisella Lintuluomasta Säläisjärveen. Lintuluoman virtaama käännetään 500 I/s saakka Säläisjärveen putkella, jonka pituus on 480 m ja halkaisija 60 cm. Putken rakennustyön toteuttaa Maansiirto Kauko Krekola Oy. Toimenpiteellä lisätään Säläisjärveen tulevaa vettä, mikä lisää järven vedenvaihtuvuutta, parantaa järven tilaa ja nostaa virkistyskäyttöarvoa. Kääntö mahdollistaa myös lisäjuoksutukset Peuranluomaan ja Flikunluomaan. Lintuluoman virtaama, joka ylittää 500 l/s, johdetaan edelleen Kivi- ja Levalammen täyttökanavaan.

Seuraavaksi on tavoitteena raivata Lintu-Tupenluoman ja Wacklininojan kaivuualueet runsaan viiden kilometrin matkalla. Uomien kaivuutyöt ja niihin liittyvä rumpujen ja sillan uusiminen on suunniteltu tehtävä talvikautena 2021–22. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan aikanaan Kivi- ja Levalampeen käännettyjen valuma-alueiden palauttamista Lintu-Tupenluomaan ja Wacklininojaan.

Vesien palauttaminen edellyttää kääntöpadon rakentamista Kivi- ja Levalammen täyttökanavan ja Lintu-Tupenluoman risteyskohtaan. Pato otetaan käyttöön, kun kaikki luvan edellyttämät toimet alapuolisissa uomissa on tehty.

Tavoitteena on, että Kivi- ja Levalammen tulovirtaaman pienentäminen -hankkeen työt saadaan pääosin valmiiksi vuonna 2022. Hankkeessa toteutettavien muutostöiden vaikutuksia vedenlatuun, pohjavesiin, vedenkorkeuksiin, virtaamiin sekä kala- ja rapukantoihin tarkkaillaan ennen töiden aloittamista, töiden aikana sekä töiden päättymisen jälkeen.

Perattavien uomien alueilla uoman alle ja uusien rakenteiden alle jää metsä- ja maatalousmaata yhteensä 4,4 ha ja niistä maksetaan maanomistajille korvauksia yhteensä noin 34 000 €. Korvauksien maksaminen on aloitettu Säläisjärven toimenpidealueelta.