Kivijärven uusi Sale-myymälä avataan perjantaina 31.5.2019

Kivijärven uusi Sale on valmistunut ja myymälä avataan perjantaina. Uusi lähes 700 neliön kiinteistö on rakennettu vanhan myymälän taakse, samalle tontille. Vanha myymälä palvelee niin kauan kuin tavaraa riittää, jopa vielä helatorstaina. Uuden myymälän avajaisia vietetään perjantaina 31.5.19.

Vanha Sale Kivijärven myymälä on korvattu uudella moduulirakenteisella myymälällä. Uudessa myymälässä on myymälätilaa noin 400 neliötä ja taustatiloja noin 250 neliötä. Myymälä valmistui kaksi viikkoa alkuperäistä aikataulua etuajassa. Investoinnin kokonaiskustannus on noin 1,86 miljoonaa euroa. Uusi Sale tarjoaa kivijärveläisille nykyaikaiset myymälätilat, joissa on otettu huomioon asioinnin helppous, paikalliset toiveet valikoiman suhteen, energiatehokkuus sekä kesäasukkaiden tarpeet.

− Sale Kivijärven vanha kiinteistö oli jo verrattain huonokuntoinen, joten totesimme uuden myymälän rakentamisen parhaimmaksi vaihtoehdoksi, jotta saamme tarjottua asiakkaille ajanmukaisen ostokokemuksen. Uuden tekniikan myötä pystymme huomioimaan paremmin myös energiatehokkuuden. Kivijärvi on vahva kesäpaikkakunta, jossa asukasmäärä kolminkertaistuu kesäisin. Haluamme olla mukana varmistamassa Kivijärven vetovoimaisuuden säilymisen kesäasukkaiden silmissä ja ennen kaikkea tarjota kivijärveläisille heidän tarpeiden mukaisen lähikaupan, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimialajohtaja Reima Loukkola.

− On todella mahtavaa, että saamme tarjota kivijärveläisille uudet myymälätilat. Myös oma henkilökuntamme on todella innoissaan tästä muutoksesta! Valikoiman suunnittelussa on otettu huomioon paikallinen kysyntä ja tuotetoiveet. Valikoimissa olemme panostaneet etenkin tuoretuotteisiin, kuten leipä, kala, maitotaloustuotteet, lihajalosteet ja pakasteet. Lisäksi tuomme uutena valikoimiin tuoreita konditoriatuotteita. Uudessa myymälässämme on nyt paljon toivotut liukuovet, leveämmät käytävät, asiakas-wc sekä mökkiläisille paljon toivottu vedenottopiste, iloitsee myymäläpäällikkö Mikko Romo.

Salen piha-alueelle saadaan kesän aikana lisää pysäköintitilaa, kun vanha rakennus puretaan pysäköintialueen tieltä. Vanhan myymälän purku alkaa välittömästi uuden myymälän käyttöönoton jälkeen. Purkamisesta voi aiheutua alkuun pientä melu- ja pölyhaittaa. Piha-alueet sekä parkkipaikat valmistuvat heinäkuun puolessa välissä.

Sale Kivijärvi työllistää yhteensä kuusi henkilöä. Kesällä Salessa työskentelee lisäksi kolme kesätyöntekijää.

Sale Kivijärven avajaisia juhlitaan avajaistarjousten ja kakkukahvien merkeissä perjantaina 31.5.2019 klo 10 alkaen. Kaupan avauksen suorittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä yhdessä Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikankaan kanssa. Avajaisviikonloppuna on tarjousten lisäksi luvassa myös ohjelmaa koko perheelle. Uutta myymälää juhlistetaan pitkin kesää erilaisten tapahtumien muodossa. Sale Kivijärvi palvelee maanantaista lauantaihin klo 8–21 ja sunnuntaisin klo 10–21.