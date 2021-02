Kivikodon asumisyksikössä todettu koronavirustartuntoja

Keskiviikkona 10.2. todettiin Kivikodon asumisyksikössä 11 koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneista 5 on asukkaita ja 6 työntekijöitä. Kaikki Kivikodon 10 asukasta ja altistuneet työntekijät ovat karanteenissa.

Kivikoto järjestää tehostettua asumispalvelua sekä tilapäishoitoa kehitysvammaisille henkilöille Vaasan Melaniemessä. Asukkaita, heidän läheisiään ja henkilökunnan jäseniä on tiedotettu koronavirustartunnoista. Vaasan kaupungin infektiolääkäri on asettanut asumisyksikköön vierailukiellon. Yhteensä 33 ihmistä on asetettu karanteeniin eli tartunnalle altistuneita henkilöitä on 22.

- Asukkaat saavat hoivan ja yksikön toiminta hoituu sijaisjärjestelyjen avulla, kertoo aikuisten sosiaalityön palvelualuejohtaja Virpi Kortemäki Vaasan kaupungilta.