Kiviniemen matkailutila kysyy ideoita: Mitä matkailija, retkeilijä tai ohjelmapalveluasiakas toivoo?

Kontiolahden pohjoisosissa ja Kolin kansallispuiston vieressä sijaitsevan Kiviniemen matkailutilan toiminta on uudistumassa.

Huhtikuussa matkailutilan vuokralaisena aloittava Kontiolahti Outdoor selvittää verkkokyselyllä, mitä toiveita esimerkiksi matkailijoilla, kyläläisillä ja kuntalaisilla sekä ohjatuista ryhmäaktiviteeteista kiinnostuneilla yrityksillä tai muilla alueen ohjelmapalvelutuottajilla on tilaan liittyen.



”Tavoitteena on, että tila tarjoaa palveluja aiempaa monipuolisemmin ja ympärivuotisemmin. Haluamme kehittää palveluja kysyntälähtöisesti ja hakea kumppaneita tuottamaan uusia palveluja”, kyselyä taustoittaa Kontiolahti Outdoorin toimitusjohtaja Kimmo Turunen.

Odotuksissa satoja vastauksia



Verkkokysely on avoinna maaliskuun 15. päivään asti. Turunen toivoo kyselyyn satoja vastauksia.



”Kiviniemessä on hienot mahdollisuudet luonnonläheisiin tapahtumiin ja tekemiseen. Tila on yksi retkeilyreitti Herajärven kierroksen lähtö- ja päätepisteistä. Odotamme, että kiinnostus Kiviniemen tulevaisuuteen näkyy vastausten määrässä.”



Vastaamisinnokkuutta lisätään palkinnolla, joka arvotaan ideoita jättävien kesken.



”Palkintona on oman tilan tuotteita: savusaunaa ja aittayöpymistä”, Turunen sanoo.



Tulevaa kesää myydään jo



Tulevan kesän palveluja varataan jo. Turunen kiittää yhteistyötä maaliskuun loppuun asti tilan vuokralaisena jatkavan yrityksen kanssa.



”Kesän varauksia on saatu jo kalenteriin, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Tällä hetkellä pystymme myymään aittamajoitusta sekä siihen liittyviä lisäpalveluja.”

---

VASTAA KYSELYYN 15.3. MENNESSÄ

Tutustu ja vastaa Kiviniemen matkailutilan ideakartoitukseen tästä: Klikkaa linkkiä!