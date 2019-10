Kivistön alueen liikkumiskyselyyn voi vastata 27.10. asti

Kaupunkipyörillä tyytyväisiä käyttäjiä 2.10.2019 09:32:10 EEST | Tiedote

Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien käyttäjät ovat entistä tyytyväisempiä. Asiakaskyselyyn vastasi 9 185 ihmistä, jotka antoivat kaupunkipyörille yleisarvosanaksi 3,84. Arvostelu tehtiin asteikolla 1–5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana. Kaupunkipyörien NPS-luku eli palvelun suositteluarvo on 59, mikä on erinomainen tulos. Molemmat lukemat nousivat edellisvuodesta, jolloin yleisarvosana oli 3,81 ja NPS 56.