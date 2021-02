Kiwa Inspecta myi verkostotarkastusten liiketoiminnan Insplan Oy:lle

Inspecta Oy ja Insplan Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Inspectan Oy:n verkostotarkastuksen liiketoiminta siirtyy Insplan Oy:lle.

Insplan on suomalainen valtakunnallisesti toimiva sähkö-, tietoliikenne- ja valaistusverkkojen asiantuntijapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Insplanin tavoitteena on kasvattaa yhtiö valtakunnallisesti johtavaksi infra-alan asiantuntijaksi, jota päämäärää liiketoimintakauppa tukee. Verkostotarkastuksen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Insplanin palvelukseen.

Insplan on energia- ja infrastruktuurialan projektinjohtotalo ja tilaajan edunvalvoja. Insplanin perustajat ovat toimineet vuosia alan yrityksissä johtohenkilöinä. ”Meillä on laajaa kokemusta erilaisista projekteista, ja tilaajan tarpeiden tunteminen ja palveluiden laadukas tuottaminen ovat meille tuttua. Kiwa Inspectalta siirtyvä verkostotarkastuksen liiketoiminta on meille erittäin arvokas lisä kohti tavoitettamme tarjota asiakkaillemme entistä parempia palveluita”, kertoo Insplanin toimitusjohtaja Mika Seppänen.

Insplanissa työskentelee tällä hetkellä lähes viisikymmentä energiainfran asiantuntijaa. Lisäksi Insplanilla on laaja alihankintaverkosto eli se työllistää näin myös muita alan palveluita tuottavia yrityksiä.

”Kiwan strategisena päämääränä on voimakas kasvu valituissa liiketoiminnoissa. Vaikka verkostotarkastus on kannattavaa liiketoimintaa ja sen henkilöstö on erittäin osaavaa, sen kasvu- ja kehittämismahdollisuudet osana Kiwa Inspectaa olivat rajalliset. Uskon, että uuden omistajan johdolla verkostotarkastuksen tulevaisuus on erittäin hyvä”, kertoo Kiwa Inspectan Suomen maajohtaja Jussi Ojanen liiketoimintakaupan taustoista.

Sopimus allekirjoitettiin 5.2.2021.

