Kjell Westön Tritonus-romaaniin pohjautuva konsertti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun 29.11-2.12.2020

Käsikirjoitettu konsertti rakentuu kirjailijan, romaanin ja huippumuusikoiden väliselle vuorovaikutukselle. Kjell Westö on itse mukana kiertueella tapaamassa lukijoitaan. Konserttien lipunmyynti alkaa keskiviikkona 30.9. klo 9.00.

Kjell Westön teemallisesti rikkaan Tritonus-teoksen aarrearkusta löytyy lähes loputon määrä aina ajankohtaisia, mutta myös päivän polttavia teemoja. Näitä ovat mm. ystävyyden ja musiikin merkitys, nykyihmisen suuret pelot pandemioista ekokatastrofiin sekä ihmisten tarve eheytyä osana yhteisöään.

Ja aivan yhtä rikas Westön kirja on myös musiikillisesti. Kirjassa on satoja inspiroivia musiikkiviitteitä. Sekä suomenkielinen kustantaja Otava ja alkuperäisteoksen ruotsinkielinen kustantaja Förlaget ovat julkaisseet näistä soittolistoja sivuillaan Westön hyvin moniulotteisten teoskuvausten kanssa. Näistä vaikuttavista elementeistä syntyy Sanat & sävelet -kiertue. Konserttipaikat ovat Tampere-talo, Savoy-teatteri ja Turun konserttitalo.

Konserttikiertueella esiintyvät mezzosopraano Jenny Carlstedt, pianisti Tuomas Turriago, huilisti Anna Aminoff, klarinetisti Mark Reding, pianisti Marja Rumpunen, jousikvartetti FinesTRE, kitaristi Mikko Kosonen ja kirjailija Kjell Westö. Haastattelijana toimii Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

”Kjell Westön ajankohtaisen Tritonus-teoksen julkaisu ja koronakriisin sattuminen samaan aikaan suorastaan pakottivat toteuttamaan tämän konseptin juuri nyt. Koskaan emme ole tarvinneet niin paljon ympärillemme kauneutta, turvallisia jaettuja elämyksiä sekä keskustelua, joiden avulla voimme yrittää ymmärtää kaikkea ympärillämme parhaillaan tapahtuvaa”, Paulina Ahokas toteaa.

Myös kirjailijat kaipaavat jo lukijoidensa pariin.

”Kirjailijana koen kestäväni yksinäisyyttä varsin hyvin, ja monesti jopa tarvitsen sitä. Silti olen aina arvostanut valtavasti tapaamisia ja ajatustenvaihtoa yleisön, lukijoiden kanssa. Nyt tajuan entistäkin kirkkaammin, miten elintärkeitä nämä kohtaamiset ovat. Ajattelu surkastuu ilman vuorovaikutusta. On lukemattomia kirjailijoita, joiden toinen henkinen koti on musiikissa. Siksi kirjallisuuden ja musiikin yhdistäminen on mitä luontevin tapa kohdata yleisöä”, kirjailija Kjell Westö iloitsee.

Kustannusyhtiöt Förlaget ja Otava tukevat konserttikiertuetta.

Sanat & sävelet -konserttikiertue

- Konserttikiertueen toteuttavat yhteistyössä Tampere Live, Turun Musiikkijuhlat ja Savoy-teatteri.

- Tampere-talon promoottoriyhtiö Tampere Live lanseeraa kiertueen myötä uuden Sanat & sävelet -konseptin ja vastaa tämän konserttikokonaisuuden suunnittelusta.

- Kiertue toteutetaan kulttuuritalojen tarkkojen turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.

Esitykset

- Sunnuntai 29.11.2020 klo 18 Tampere-talo, Iso sali

- Tiistai 1.12.2020 klo 19 Savoy-teatteri, Helsinki

- Keskiviikko 2.12.2020 klo 19 Turun konserttitalo

Lipunmyynti alkaa keskiviikkona 30.9. klo 9.00 osoitteessa lippu.fi