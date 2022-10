Kläppi 2022 kerää yhteen Lapin nuorisotyöntekijät

Laaja joukko lappilaisia nuorisotyöntekijöitä kokoontuu 5.−6.10.2022 Lapin alueellisille Kläppi-nuorisotyöpäiville. Kokoontumispaikkana on Peräpohjolan Opisto Torniossa. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2015 lähtien. Koronapandemian aikana tapahtuma järjestettiin virtuaalisena, mutta nyt päästään jälleen kokoontumaan kasvokkain. Lapin aluehallintovirasto järjestää tapahtuman yhteistyössä Tornion kaupungin ja Peräpohjolan Opiston kanssa. Nuorisotyöpäiville on ilmoittautunut yli 130 nuorisotyöntekijää eri puolilta Lappia. Kaikkiaan osallistujia on noin 170, kun mukaan lasketaan tilaisuuteen osallistuvien valtakunnallisten toimijoiden edustajat ja toiminnan esittelijät.

Vakiintuneen tavan mukaisesti nuorisotyöpäivät koostuvat sekä kaikille yhteisestä ohjelmasta että toimialakohtaisista kokoontumisista. Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää Peräpohjolan Opiston rehtori Tatja Karvonen. Hänen jälkeensä näyttelijä, vuorovaikutusvalmentaja Sari Havas puhuu aiheesta ”Iloa ja energiaa arkeen”. Kaksipäiväisen seminaarin päätösohjelmasta vastaavat Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijat. Oman lisänsä tapahtumapaikalle tuovat eri organisaatioiden esittelypisteet.

Kaikille yhteisen ohjelman lisäksi kuntien ja järjestöjen nuorisotyöstä vastaavat, etsivät nuorisotyöntekijät, nuorten työpajoissa toimivat ja nuoriso-ohjaajat kokoontuvat kukin omiin työkokouksiinsa. Niissä käsitellään ajankohtaisia teemoja alueellisten koordinaattorien ja muiden asiaan perehtyneiden vetäjien johdolla. Esillä ovat muun muassa työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Lisätietoja:

nuorisotoimentarkastaja Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383

etunimi.sukunimi@avi.fi