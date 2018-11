Klassista, jazzin sykäyksiä ja musikaalien energiaa keväällä Kangasala-talossa

Bluegrass vie akustisen kantrin soundeihin 26.10.2018 09:37 | Tiedote

Jussi Syren and The Groundbreakers on pitkänlinjan pirkanmaalais-helsinkiläinen roots-yhtye, joka esittää akustista amerikkalaisperäistä bluegrass-musiikkia. Yhtye konsertoi Kangasala-talossa torstaina 1.11. klo 19.