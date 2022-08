Klassisten puupurjeveneiden kisa purjehditaan jälleen Helsingin edustalla tulevana lauantaina

Vuoden veneilytapahtuma Viaporin Tuoppi jatkaa yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa – puupurjeveneiden kisa purjehditaan elokuussa 2021 20.4.2021 11:21:51 EEST | Tiedote

Suomenlinnan Pursiseura on solminut monivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa Itämeren ja sen meriperinnön hyväksi. Yhteistyö näkyy erityisesti Viaporin Tuoppi – tapahtumassa ja siihen liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa. Vuonna 2020 vuoden veneilytapahtumaksi Suomen Purjehdus- ja Veneilyn (SPV) järjestämässä äänestyksessä valittuun Viaporin Tuoppiin on osallistunut vuosittain noin 150-200 klassista purjevenettä. ”Toisena koronakesänä toivomme, että pandemiatilanne säilyy viime kesän tavoin niin rauhallisena, että voimme järjestää kilpailun samoin kuin viime vuonna. Saimme todella kiittävää palautetta koronaturvallisista järjestelyistä ja tapahtuman intiimistä tunnelmasta. Tästä kertoo myös voittamamme Vuoden veneilytapahtuma - palkinto”, Suomenlinnan Pursiseuran kommodori Johanna Bruun kertoo. ”Suomenlinnan Pursiseuran yksi tehtävä on edistää puuvenekulttuurin säilymistä. Haluamme jättää seuraaville sukupolville paitsi klassiset puuveneet ja niillä purjehti