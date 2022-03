Klaukkalaan avataan Suomen ensimmäinen S-market, josta saa paikan päällä valmistettua pizzaa ja siipiä

- Olemme todella innoissamme päästessämme avaamaan Klaukkalaan täysin uuden S-marketin. Palvelemme klaukkalalaisia vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden, ja meillä saa yhdellä pysähdyksellä tehtyä ruokaostokset, hankittua kodin tärkeimmät käyttötavarat ja napattua mukaan paikan päällä valmistetut tuoreet napolilaispizzat, S-market Klaukkalan marketpäällikkö Piritta Heiskanen kertoo.

Grocerant-trendi rantautuu Klaukkalaan

Maailmalla vuosia vallinnut grocerant-trendi on tullut myös Suomeen jäädäkseen. Sana grocerant tulee englanninkielisistä sanoista grocery ja restaurant, ja sillä tarkoitetaan ruokakaupan ja laadukkaan ravintolaruoan yhdistelmää. Grocerant-trendin suosion taustalla on osaltaan myös korona-ajan muokkaamat kulutustottumukset: kaupoista haetaan entistä laadukkaampaa ruokaa ja moni haluaa ostaa ravintolatasoisia annoksia mukaan esimerkiksi etätyöpäivän lounaaksi. Klaukkalan S-market on HOK-Elannon ensimmäinen S-market, jossa valmistetaan ravintolatason annoksia paikan päällä. HOK-Elannolla on entuudestaan myymälöihin sijoitetut ravintolat Helsingin Prisma Kaaren lisäksi Food Market Herkuissa Helsingin keskustassa sekä Espoon Tapiolassa.

Klaukkalan S-marketin ravintolatiimi valmistaapaikan päällä Papá Giovannin napolilaisia pizzoja ja Siipiyhtiön herkullisia, kotimaisia kanansiipiä. Myymälässä valmistetaan myös Itsudemontuoreita susheja.Mukaan otettavien ruoka-annosten lisäksi Klaukkalan S-marketissa on muutama asiakaspaikka, jos annoksen haluaa nauttia ostosreissun yhteydessä.Klaukkalan S-marketin ravintolasta vastaava keittiömestari Juha Makkonen uskoo myös klaukkalaisten ottavan grocerant-trendin omakseen.

- Kysyimme uutta S-market Klaukkalaa suunnitellessa asiakkailtamme toiveita, ja sushin lisäksi moni toivoi myös pizzaa ja siipiä. Papá Giovannin pizzoissa käytämme 48 tuntia kohotettua pizzataikinaa ja pizzat paistetaan omassa uunissa. Siipiyhtiön kotimaisiin kanansiipiin on tarjolla reilusti eri kastikevaihtoehtoja, Makkonen kertoo.

S-market Klaukkalan laajan ruokakauppavalikoiman ja oman ravintolakeittiön lisäksi S-market Klaukkalasta voi ostaa myös kodin tärkeimpiä käyttötavaroita. Valikoimaan kuuluu muun muassa keittiötarvikkeita, piensisustustuotteita, askartelutarvikkeita ja meikkejä.

S-market Klaukkalan lisäksi HOK-Elannolla on Klaukkalassa myös S-market Brunni (Isoseppälä 14, 01800 Klaukkala), joka palvelee jatkossakin normaalisti.

Energiatehokas myymälä

Uudessa S-market Klaukkalassa myymälän kylmälaiteratkaisussa energiatehokkuus on viritetty huippuunsa. Ovellisten kylmälaitteiden tuottama lämpö ohjataan hyötykäyttöön, ja elintarvikkeet viilenevät ympäristöystävällisesti. Myymälän valaistus on toteutettu energiatehokkailla LED-valaisimilla, ja myymälän käyttämä sähkö on 100 % päästötöntä. Suurin osa myymälän tuottamasta sähköstä tuotetaan tuulivoimalla.

S-market Klaukkala