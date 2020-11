Klaukkalan kehätie avataan liikenteelle – HTJ:n valvonnassa rakennustyöt vuoden etuajassa

Uusi Klaukkalan kehätie avataan liikenteelle 26.11. torstaina. HTJ toimi hankkeen johtavana rakennuttajakonsulttina ja vastasi rakennustöiden onnistumisen ja liikennejärjestelyiden kannalta kriittisistä tehtävistä. Vuoden etuajassa liikenteelle avattava Klaukkalan kehätie parantaa merkittävästi Nurmijärven liikenneyhteyksiä ja -turvallisuutta, asuinmukavuutta sekä maankäytön kehittämisen edellytyksiä.

”Olemme erittäin iloisia Klaukkalan kehätien aukeamisesta. Tiellä on suuri vaikutus paikallisesti, sillä se tulee helpottamaan ruuhkia Klaukkalantiellä sekä Luhtaanmäen eritasoliittymässä. Samalla liikenneturvallisuus paranee, kun liikennemäärät alemmalla maantieverkolla vähenevät. Tämä vaikuttaa monin tavoin myönteisesti myös asumisviihtyvyyteen Klaukkalassa”, Nurmijärven kunnan liikenneinsinööri Pia Korteniemi sanoo.

HTJ toimi hankkeen rakennuttajakonsulttina vastaten urakan kilpailutuksesta ja rakennustöiden valvonnasta sekä johti eri toimijoiden välistä päivittäistä yhteistyötä. Hankkeen onnistumisen kannalta merkittävä tehtävä oli toimia Väyläviraston edustajana ja Nurmijärven kunnan apuna eri tilanteissa ja varmistaa muun muassa liikennejärjestelyiden sujuvuus rakennustöiden aikana.

”Klaukkalan kehätien rakentaminen on edennyt jouhevasti. Onnistuimme pitämään häiriöt muulle liikenteelle Valtatie 3:lla minimissä, mikä oli yksi hankkeelle jo hankintavaiheessa asetetuista tavoitteistamme. Olen erittäin tyytyväinen, että kehätie päästään avaamaan liikenteelle etuajassa. Tämä hieno tulos onnistuneelle yhteistyöllemme Väyläviraston, Nurmijärven kunnan sekä pääurakoitsija Kreaten kanssa”, HTJ:n infrarakentamisen johtaja Ilmari Sikander toteaa.

”Tiehanke kilpailutettiin Väylävirastossa kehitetyllä Suunnittele ja toteuta -urakkamallilla (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. Klaukkalan kehätie on yksi urakkamallin pilottihankkeista. HTJ:n johdolla kilpailutus saatiin maaliin sujuvasti ja asiantuntevasti. Olemme tilaajana tyytyväisiä myös siihen, miten HTJ hoiti yhteydenpidon paikallisiin asukkaisiin urakan aikana”, sanoo projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

Infrarakentaminen on yksi HTJ:n kasvavista liiketoiminta-alueista. Nyt liikenteelle avautuvan Klaukkalan kehätien lisäksi HTJ toimii rakennuttajakonsulttina myös muun muassa Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuudessa, joka on Suomen suurin käynnissä oleva tiehanke. Lahden eteläisen kehätien on määrä avautua liikenteelle joulukuussa 2020.