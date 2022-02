Klaus Haapaniemi suunnitteli Reimalle uniikin kuosin – mallisto kaupoissa 1.3.

Reima on suomalainen, kansainvälisesti tunnettu lasten ulkovaatemerkki, jolla on yli 77 vuoden kokemus käytännöllisten ja kestävien lastenvaatteiden valmistamisesta. Reiman valikoimiin kuuluu korkealaatuisista teknisistä materiaaleista valmistettuja vaatteita kaikkiin eri vuodenaikoihin ja sääolosuhteisiin. Reimalle tuoteturvallisuus on aina etusijalla, ja läpinäkyvissä tuotantoketjuissa huolehditaan niin ihmisten kuin eläintenkin oikeuksien toteutumisesta. Vaatteet suunnitellaan kestämään vuosia, ja merkin tavoitteena on vuoteen 2023 mennessä siirtyä käyttämään tuotannossa 100 % sertifioitua luomupuuvillaa sekä 75 % bluesign®-tunnuksen saaneita ulkovaatemateriaaleja. Reiman tavoitteena on tukea aktiivista lapsuutta, joka valmistaa tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Reiman suunnittelun perusperiaatteita ovat innovaatio, käytännöllisyys, turvallisuus ja raikas suomalainen design. Vaatteita arvioi maailman rehellisin ja säälimättömin testaustiimi: lapset.