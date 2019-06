Klimat, kost och hälsa präglar Arbis läsår 2019–2020

Under läsåret 2019–2020 syns temat ”spår” på flera olika sätt bl.a. genom hållbar utveckling, ekologi, klimatmedvetenhet samt kost och hälsa inom olika ämnesområden och föreläsningar. Anmälningarna till kurserna börjar ämnesvis 12.8 kl. 10.00 via ilmonet.fi, per telefon på (09) 310 494 94 eller på plats på Dagmarsgatan 3.

Kurskatalogen kan avhämtas fr.o.m. början av augusti bl.a. på stadens bibliotek, Stoa, stadshuset och Arbis huvudinstitut. Hela kursutbudet finns publicerat på www.ilmonet.fi. Föreläsningar Arbis föreläsningar börjar i höst med Mimmit sijoittaa bloggarna Pia-Maria Nickströms och Hanna Tikanders föreläsning som avmystifierar placering på börsen. Andra teman inom föreläsningarna är bl.a. världspolitik, ekologi, historia och litteratur. Konst, hantverk och musik Konst och formgivning har ett mångsidigt urval av keramik, arkitektur och exkursioner. Collageteknik, grunder till animation och tredimensionellt skapande finns bland de nyinsatta kurserna. På hantverkskurserna finns flera olika sömnadskurser för alla behov både på Dagmarsgatan och i Stoa. Gör din egen handkräm med örter, gör din egen filthatt, delta på hantverksresor, sy ett babynäste eller välj bland återkommande favoriter som möbeltapetsering och träslöjd. Utveckla dina musikaliska kunskaper på bandworkshop, genom improvisation eller körer och ensemblesång, där vi har barbershop som färsk nyhet. Bland instrumentkurserna finns gitarr, piano och ukulele. Språk, litteratur och samhälle I år undervisar Arbis i 24 olika språk, även i nordsamiska. Samiskan syns dessutom i hantverk och föreläsningar under läsåret. I språken tar vi upp samhällstrender och aktualiteter som brexit, men diskuterar också klassiska poeter, jiddischspråkiga världens kultur, italiensk och tysk film. I år ordnas en språkresa till Mallorca och det ordnas kortkurser som t.ex. lovar lära dig kinesiska på en vecka. I litteratur, teater och modersmål leker vi med ord på Twitterpoesi och robotlitteratur, skrivverkstäder och ordkonst. Du kan också hålla dig ajour med filmvärldens pärlor på Arbis filmklubb. För abiturienterna ordnas igen prepkurser i modersmål. Mänskan, samhälle och kultur innehåller allt från mytologi, stadsvandringar, liv utomlands, arbetssökning, pensionering, naturens skatter samt ekologiskt båt- och stugliv. Hushåll och motion I undervisningsköket fortsätter vi med internationella smaker, men prövar också på antiinflammatorisk kost och andra sätt att lindra sjukdomar med kost. Inom dryckeskultur lär vi oss om bubbligt, vin, öl och hälsosam kombucha. Motion, hälsa och välmående erbjuder nyheter som Barre Move, funktionell träning, lindy hop och Tai Chi. Flera kortkurser i yoga tacklar teman som hormonbalans, kreativitet, koncentration, stresshantering, ämnesomsättning och immunförsvar. I utbudet finns motionskurser för alla åldrar på varierande nivåer enligt egen kondition. Media, IT och Öppna universitetet Under läsåret erbjuder media och IT-kurserna allt från grafiska verktyg, bokföring, social media, flyga drönare till uppdatering av it-kunskaper på olika nivåer.

Öppna universitetskurserna behandlar pedagogik, hälsokunskap och utvecklingspsykologi. Helsingfors arbis

Dagmarsgatan 3

00100 Helsingfors

(09) 310 494 94

hel.fi/arbis www.ilmonet.fi

