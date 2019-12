Klipsch Audio ja McLaren Racing julkistavat uuden monivuotisen kumppanuuden

Klipsch Audio

Vuonna 1946 keksijä, akustiikan pioneeri ja toisinajattelija Paul W. Klipsch perusti Klipsch Audion tarkoituksenaan tuoda olohuoneeseensa livemusiikin tehon, yksityiskohdat ja tunteen. Erittäin suorituskykyisten kaiutinmalliensa, käsin valmistettujen koteloiden ja todellisen insinööritaidon läpimurtojen Klipsch on amerikkalainen kaiutinyhtiö, joka syntyi Arkansakin Hopessa Yhdysvalloissa. Tänään yhtiön monipuolinen valikoima laadukkaita audiotuotteita sisältää kaiuttimia ja kuulokkeita melkein kaikkiin kuluttaja- ja ammattilaistarpeisiin sisältäen elokuvateatterit, koko kodin äänentoistojärjestelmät, langattomat, kotiteatterit ja kannettavat ratkaisut. Kunnioittaen perustajan perinteitä Klipsch on suorituskyvyltään korkealuokkainen brändi, joka on hifistien ja ääniharrastajien valinta ympäri maailman. Olemme Keepers of the Sound.

McLaren Racing



McLaren Racingin perusti Uudessa Seelannissa vuonna 1963 kilpa-autoilija Bruce McLaren. Tiimi osallistui ensimmäiseen Formula 1 -kisaansa vuonna 1966, jonka jälkeen McLaren on voittanut 20 Formula 1 -maailman mestaruutta ja yli 180 Formula 1 Grand Prix’ta, joista ensimmäisellä yrityksellä Le Mans 24 tunnin ajon sekä kolme kertaa Indiapolis 500:n.

McLaren Racing kilpailee vuoden 2019 FIA Formula 1 World Championshipissa Carlos Sainzin ja Lando Norriksen kanssa sekä Yhdysvaltojen IndyCar Seriesissä Oliver Askewin ja Pato O’Wardin voimin.