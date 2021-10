Kluuvin virastotalo myynnissä

Vuonna 1816 valmistunut kiinteistö myydään, koska siellä toimivat kaupungin elinkeino-osaston toiminnot keskitetään uusiin tiloihin ensi vuoden aikana, eikä kaupungilla ole rakennukselle sen jälkeen tarvetta omassa palvelutuotannossa. Rakennus tulee pian peruskorjausikään, joten myynnillä saadaan vähennettyä kaupungin korjausvelkaa. Kaupungin omistama kiinteistö myydään kokonaisuutena tontteineen.

Rakennus on merkitty kaavassa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi, mutta sitä on mahdollista kehittää myös liike- ja toimistokäyttöön. Rakennus on suojeltu sr-asemakaavamerkinnällä, ja se on tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksessa on myös liiketiloja sekä pieni parkkihalli. Nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät uudelle omistajalle.

Kaupungin vanhimpiin rakennuksiin kuuluvan kiinteistön on suunnitellut Pehr Granstedt, ja sisätiloihin ovat jättäneet vuosien varrella kädenjälkensä myös arkkitehdit Lars Sonck ja Aarno Ruusuvuori.

Yhteydenotot myyntiprosessiin ja myytävään kohteeseen liittyen Newsecin kautta.