Knifin Koivu ja tähti yllättää katsojan

Sakari Topeliuksen klassisessa tarinassa poika ja tyttö on isonvihan aikaan viety vieraaseen maahan, jossa uudet vanhemmat ovat pitäneet heistä huolta. Rauhan tultua sisarukset päättävät lähteä etsimään omaa kotimaataan ja kotipihaansa, jossa iltaisin kirkas tähti tuikkii koivun oksien lävitse. Koskettava tarina seuraa sisarusten matkaa takaisin kotiin ja tarkastelee läheltä vahvan kotikaipuun herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia.

”Kyseisessä sadussa on kauneutta, haikeutta ja voimaa. Tekijänä minulle on tärkeää, että tekstissä on sellaista ilmaisua, joka inspiroi ja jonka toteuttamiseen löydän omat keinoni”, kertoo liikkeellisen teoksen vieraileva ohjaaja ja koreografi Carl Knif. Vaasalaislähtöinen tanssitaiteilija on kuluvana vuonna 10-vuotisjuhliaan viettävän tanssiryhmä Carl Knif Companyn perustaja ja taiteellinen johtaja.

”Teoksen ohjausprosessi on ollut intensiivinen ja rikas. On ollut ihanaa yhdessä työryhmän kanssa työstää teosta ja löytää tälle teokselle sen ominaislaatu ja visuaalinen ilme”, toteaa Knif.

Äänimaailman ajankohtaiseen teokseen on suunnitellut ja luonut Niklas Nybom. Teoksen valosuunnittelu on Teemu Vähäsen käsialaa. Tanssillisen teoksen lavastajana ja pukusuunnittelijana toimii Paula Varis.

”Lavastus on todella paljon liikkeessä oleva ja osa teoksen koreografiaa. Liikkuvilla elementeillä on mahdollista luoda lavalle monenlaisia näyttämökuvia ja jättää liikkeelle tilaa”, toteaa Paula Varis.

Fyysinen teos tuo pienelle näyttämölle Vaasan kaupunginteatterin kolme tanssijaa sekä kaksi näyttelijää. Julia-näyttämöllä tyttönä ja poikana nähdään tanssijat Ulla Väätäinen ja Jukka Wennström. Isän ja äidin rooleissa ovat näyttelijät Jorma Tommila ja Anna Lemmetti-Vieri. Linnun roolin tulkitsee tanssija Pekka Hiltunen.

Teos on suunnattu nuorille ja aikuisille ja sen kesto on noin 50 minuuttia. Teos ei sisällä väliaikaa. Koivun ja tähden ensi-ilta koittaa Julia-näyttämöllä 22.10. klo 18.